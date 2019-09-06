Звездный стиль

Кейт Мосс пришла в «голом платье» на Неделю Моды в Нью-Йорке

45-летняя супермодель в очередной раз продемонстрировала фантастическую фигуру.

Кейт Мосс пришла в «голом платье» на Неделю Моды в Нью-Йорке

Нью-Йорк на ближайшие семь дней превратился в место сбора модников и модниц со всего мира. В мировой столице развлечений ведущие дизайнеры представили коллекции весна-лето 2020 года.

Конечно, это событие не пропустили и звезды. Так, 45-летняя Кейт Мосс прилетела в Штаты прямиком из Сен-Тропе.

Звезда не упустила возможности похвастаться великолепным загаром. И вышла на красную дорожку в полностью прозрачном платье. При этом звездная блондинка не надела нижнего белья.

Кейт Мосс
https://www.instagram.com/katemosslatest/

Надо отметить, что Кейт значительно помолодела. Кажется, новое увлечение, занятия йогой, пошло ей только на пользу. Да и влюбленность подарила манекенщице блеск в глазах.

Напомним, на Лазурном берегу Кейт отдыхала с немецким аристократом Николаем фон Бисмарком. Любопытно, что парень младше топ-модели на целых 13 лет, но кажется, влюбленных это ничуть не смущает. А учитывая, что вместе они уже больше трех лет, то не за горами и свадьба. По крайней мере на заветном пальце Мосс то и дело сверкает колечко, похожее на помолвочное.

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Кейт Мосс пришла в «голом платье» на Неделю Моды в Нью-Йорке
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