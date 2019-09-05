Звездный стиль

Ретро-дива: Снигирь подчеркнула фигуру черно-белым комбинезоном

Поклонники восхитились необычным образом актрисы.

Ретро-дива: Снигирь подчеркнула фигуру черно-белым комбинезоном
Юлия Снигирь. фото: globallookpress.com

Юлия Снигирь в свои 36 лет может дать фору даже моделям. Она обладает утонченным чувством стиля. Благодаря этому девушка всегда подбирает наряды, подчеркивающие ее достоинства. Не так давно актриса побывала на Венецианском кинофестивале, где предстала в роскошном платье, а позировала она одновременно с коллегой по сериалу «Молодой Папа» Джудом Лоу. Российская красавица стала звездой ковровой дорожки.

Однако Юлия блистает не только за границей, но и на родине. На днях она посетила премьеру фильма Валерия Тодоровского «Одесса», а накануне актриса посетила светское мероприятие издания Vanity Fair. Для появления на публике Снигирь облачилась в комбинезон, одна половина которого была черной, а другая — белой и с крупным бантом. Свой образ девушка дополнила босоножками на шпильке и колье.

Поклонники пришли в восторг от наряда звезды в ретро-стиле. «Просто немое кино! Удивительные фотографии», «Голливудская ретро-дива, не иначе», «Какое прекрасное чувство стиля», «Боже, как красиво! Идеальный наряд, стиль и в сочетании с вами невероятно», «Юля, как вам все это к лицу», «Из разряда Высокая Мода», — прокомментировали пост подписчики.

Многие также заметили, что Снигирь похудела. Скорее всего, из-за загруженности на работе актриса сбросила несколько килограммов и стала выглядеть еще более хрупкой, чем прежде.

А вам понравился наряд Юлии?

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Тэги:

Звездный стильмода и стильМодные трендыЮлия Снигирь

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Ретро-дива: Снигирь подчеркнула фигуру черно-белым комбинезоном
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