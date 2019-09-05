Анна Михалкова появилась на публике в косухе и юбке А-силуэта

Анна Михалкова этим летом отдохнула в Испании. Она смогла провести время с сестрой Надеждой и детьми. Большую часть времени текущего года актриса была занята на съемочных площадках, поэтому релакс был ей необходим. Ко всему прочему, девушке редко выдается шанс, заняться собой. При этом в 45 лет артистка выглядит гораздо моложе многих своих ровесниц. Несколько лет назад ей удалось похудеть. Также она искусно умеет подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки.

На днях Анна впервые вышла в свет после летнего отпуска. Актриса посетила премьеру сериала «Шторм», где сыграла одну из главных ролей. На красной дорожке Михалкова появилась в сопровождении коллег. Она выглядела неотразимо в молодежном образе. Артистка облачилась в футболку белого цвета, черную юбку А-силуэта и косуху. Волосы Михалкова оставила выпрямленными, а на лицо нанесла едва заметный макияж.

Сегодня на видеосервисе START покажут первые две серии сериала Бориса Хлебникова «Шторм»!! Всех причастных поздравляю!» — написала она.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. Многие одарили Анну комплиментами. «Жду с нетерпением этот сериал, чтобы ещё раз полюбоваться вами, Анна», «Анна, вы красотка! Восхищаюсь вами и вашей семьей», «Фильмы с вашим участием всегда с глубоким смыслом, прекрасная актриса!», «Выглядите прекрасно!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что на счету актрисы работа в десятках кинокартин. Она начала сниматься, когда еще была ребенком. Михалкову можно увидеть в таких фильмах, как «Очи черные», «Сибирский цирюльник», «Обитаемый остров», а также в сериале «Обычная женщина». В новой работе Бориса Хлебникова Анна снялась вместе с Александром Робаком, Максимом Лагашкиным, Анной Пармас и другими известными персонами.

А какие фильмы с участием Михалковой ваши любимые?