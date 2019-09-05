Цвета хаки: Иванка Трамп подчеркнула талию платьем с баской

Дочь и советник президента США постриглась под каре, а также продемонстрировала публике два новых образа.

Дочь американского президента Иванка Трамп, которая на этой неделе начала деловую поездку по странам Южной Америки, удивила всех новой прической. Теперь волосы эффектной блондинки пострижены под каре и поклонники отмечают, что ей очень идет.

На своей странице в Instagram 37-летняя советница президента США сообщила о том, что приняла участие в церемонии открытия Академии женщин-предпринимателей в Колумбии. Рассматривая фотографии Иванки, наблюдатели отметили, что одета она в платье цвета хаки Johanna Ortiz. Среди его деталей: баска на талии и воланы по подолу. Модницы знают, что баска способна подчеркнуть тонкую талию. В качестве обуви девушка выбрала замшевые лодочки.

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Девушка также показала фотографии с фермы в городке Эль Салеро, где женщины занимаются выращиванием клубники. Там на Иванке был уже другой наряд — бежевое платье с крупными оранжевыми цветами на подоле.

Судя по снимкам, наследница Трампа оделась совсем не по погоде, ведь все женщины и дети, столпившиеся вокруг нее, были в теплых куртках, а бедняжка мерзла среди них в платье без рукавов.