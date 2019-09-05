Цвета хаки: Иванка Трамп подчеркнула талию платьем с баской

Дочь американского президента Иванка Трамп, которая на этой неделе начала деловую поездку по странам Южной Америки, удивила всех новой прической. Теперь волосы эффектной блондинки пострижены под каре и поклонники отмечают, что ей очень идет.
На своей странице в Instagram 37-летняя советница президента США сообщила о том, что приняла участие в церемонии открытия Академии женщин-предпринимателей в Колумбии. Рассматривая фотографии Иванки, наблюдатели отметили, что одета она в платье цвета хаки Johanna Ortiz. Среди его деталей: баска на талии и воланы по подолу. Модницы знают, что баска способна подчеркнуть тонкую талию. В качестве обуви девушка выбрала замшевые лодочки.
Девушка также показала фотографии с фермы в городке Эль Салеро, где женщины занимаются выращиванием клубники. Там на Иванке был уже другой наряд — бежевое платье с крупными оранжевыми цветами на подоле.
Судя по снимкам, наследница Трампа оделась совсем не по погоде, ведь все женщины и дети, столпившиеся вокруг нее, были в теплых куртках, а бедняжка мерзла среди них в платье без рукавов.