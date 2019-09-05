Звездный стиль

Цвета хаки: Иванка Трамп подчеркнула талию платьем с баской

Дочь и советник президента США постриглась под каре, а также продемонстрировала публике два новых образа.

Цвета хаки: Иванка Трамп подчеркнула талию платьем с баской
Иванка Трамп сделала каре. Фото: Instagram / @ivankatrump

Дочь американского президента Иванка Трамп, которая на этой неделе начала деловую поездку по странам Южной Америки, удивила всех новой прической. Теперь волосы эффектной блондинки пострижены под каре и поклонники отмечают, что ей очень идет.

На своей странице в Instagram 37-летняя советница президента США сообщила о том, что приняла участие в церемонии открытия Академии женщин-предпринимателей в Колумбии. Рассматривая фотографии Иванки, наблюдатели отметили, что одета она в платье цвета хаки Johanna Ortiz. Среди его деталей: баска на талии и воланы по подолу. Модницы знают, что баска способна подчеркнуть тонкую талию. В качестве обуви девушка выбрала замшевые лодочки.

Девушка также показала фотографии с фермы в городке Эль Салеро, где женщины занимаются выращиванием клубники. Там на Иванке был уже другой наряд — бежевое платье с крупными оранжевыми цветами на подоле.

Судя по снимкам, наследница Трампа оделась совсем не по погоде, ведь все женщины и дети, столпившиеся вокруг нее, были в теплых куртках, а бедняжка мерзла среди них в платье без рукавов.

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Цвета хаки: Иванка Трамп подчеркнула талию платьем с баской
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