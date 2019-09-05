Васильев дал совет Нетребко, какие украшения ей стоит носить

Историк моды Александр Васильев рассказал, что не так давно повстречался в столице Франции Париже с оперной дивой Анной Нетребко. Вместе они зашли в один из самых роскошных кафе города Cafe de la Paix рядом с «Гранд-опера». Естественно, во время беседы за чашечкой чая разговор зашел о моде. По словам Васильева, он дал Нетребко важный совет.

«Поскольку у нее глаза цвета спелой черешни, то все украшения этого оттенка для Нетребко идеальны. Ей не идут ограненные камни, надо носить кабошоны — округлые, с отполированной поверхностью рубины, сапфиры», — заявил Александр Васильев.

Оценил Васильев и украшения некоторых других российских звезд шоу-бизнеса. К примеру, актрисе Екатерине Климовой он посоветовал носить большие серьги. Он считает, что брюнеткам идут «страстные» аксессуары, а вот для блондинок необходимы украшения понежнее.

Что касается актрисы Анны Хилькевич, которая своим видом напоминает историку моды Барби, то для нее, как он считает, подойдут драгоценности. А вот украшения, которые носит певица Настя Каменских, Васильеву не пришлись по душе. Массивные цепи, которым она часто отдаёт предпочтение, ему совсем не нравятся, сообщает портал «7 дней».