Звездный стиль

Мария Горбань оделась в одном стиле с дочкой для путешествия

Актриса отправилась в отпуск с семьей.

Мария Горбань оделась в одном стиле с дочкой для путешествия
Мария Горбань с дочкой. фото: instagram.com/gorban_masha/

Актриса Мария Горбань полюбилась многим зрителям в роли супруги ресторатора в сериале «Кухня». Артистка часто общается с поклонниками в соцсети, публикуя новые снимки. Она также играет в театре и воспитывает четырехлетнюю дочь Стефанию в браке с Олегом Филатовым. Поклонники восхищаются девушкой, которая не теряет жизнерадостный настрой и поражает неиссякаемой энергией.

К слову, Мария заряжается, как и многие люди, на отдыхе. Этим летом она успела провести время в Ялте и позагорать с подругой Надеждой Сысоевой на Шри-Ланке. Теперь актриса решила отправиться в отпуск с семьей. В соцсети она опубликовала фото, на котором позирует на фоне аэропорта с подросшей наследницей. «По маминому веленью, по Фаниному хотенью — отпуск», — написала Горбань.

В кадре она позирует в необычном спортивном костюме, состоящем из штанов и объемного свитшота. Точно в таком же наряде предстала и ее наследница. Поклонники пришли в восторг от стильных образов. Ко всему прочему, в таких нарядах комфортно во время перелетов и путешествий.

«Мы живем в эру таких крутых вещей для малышек, и костюм на Фане просто бомбический», «Крутейшие мама и дочка», «Какая милота, oversized свитшот, все очень в тренде», «Какие милые», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Горбань обожает так называемый family Look. Она часто подбирает для себя и дочки одинаковые наряды, начиная от купальников и заканчивая платьями. В последнее время это стало тенденцией среди звезд.

А вы одеваетесь с детьми в одном стиле?

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Family Lookдети звездЗвездные детиЗвездный стильМария Горбаньмода и стиль

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Мария Горбань оделась в одном стиле с дочкой для путешествия
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