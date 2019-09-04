Звездный стиль

44-летняя Рудковская в мини-платье выбрала стиль total black

Музыкальный продюсер презентовала новую горнолыжную коллекцию.

44-летняя Рудковская в мини-платье выбрала стиль total black
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя супруга олимпийского чемпиона опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, на котором она запечатлена в компании Веры Брежневой и главным редактором Vogue Россия Марией Федоровой. Музыкальный продюсер появилась на презентации собственной коллекции горнолыжных костюмов.

Для выхода в свет Яна Рудковская выбрала мини-платье, сделав акцент на ноги. Образ знаменитость дополнила босоножками на шпильке, отдав предпочтение стилю total black. К слову, возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе примерила облегающий черный комбинезон и ботфорты.

Ранее вместе с Евгением Плющенко Яна Рудковская появилась на Дрезденском балу в Санкт-Петербурге. Музыкальный продюсер появилась на публике в шифоновом платье-бюстье с цветочным принтом. Ранее возлюбленная фигуриста заявила, что вполне способна самостоятельно покрывать свои траты. По словам Яны, она часто сталкивается с нелицеприятными высказываниями подписчиков и домыслами, касающимися ее семьи. Рудковская заверила, что если ее муж и 6-летний сын Саша откажутся от всех проектов, им голодать не придется.

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Вера БрежневаЗвездный стильмода и стильТренды 2019Яна Рудковская

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44-летняя Рудковская в мини-платье выбрала стиль total black
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