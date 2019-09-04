Лопырева на Ибице отдала предпочтение тканевым мини-шортам

В феврале Виктория Лопырева впервые стала мамой. Недавняя беременность и роды не мешают возлюбленной бизнесмена Игоря Булатова демонстрировать фигуру в тканевых мини-шортах на Ибице. В Instagram знаменитость опубликовала свежий кадр, отдав предпочтение повседневному стилю. По словам модели, на протяжении всей беременности она вела активный образ жизни, поэтому и с рождением сына Марка Лео у нее не возникло проблем с лишним весом. Виктория придерживалась диеты кормящей мамы, не забывая об умеренных физических нагрузках и тренировках в спортзале.

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В недавнем интервью Лопырева рассказала о взаимоотношениях с нынешним возлюбленным. По словам девушки, когда прессе стало известно о ее романе с Игорем Булатовым, она столкнулась с настоящей травлей. При этом Виктория утверждает, что бизнесмен уже давно не жил под одной крышей с экс-супругой. Однако об этом не было известно широкой публике. Говоря о своих переживаниях, модель припомнила обидные слова и высказывания в ее адрес. По мнению Виктории, проще всего назвать другую женщину разлучницей, даже не разобравшись в сути вопроса.

Своего избранника Лопырева считает лучшим отцом для их семимесячного сына Марка Лео. На протяжении всей беременности Виктория отказывалась комментировать личную жизнь, избегая вопросов о возлюбленном.

А вам нравится летний образ Виктории Лопыревой?