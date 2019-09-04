Звездный стиль

Брежнева облачилась в стильный комбинезон на светском мероприятии

Певица стала главной звездой Vogue Fashion’s Night Out в Москве.

Брежнева облачилась в стильный комбинезон на светском мероприятии
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com

Вечером 3 сентября в столичном ЦУМе собрались модницы и артисты, чтобы побывать на Fashion’s Night Out, который организовывает журнал Vogue. На светском мероприятии в честь старта нового сезона можно было увидеть различные презентации последних коллекций одежды. Яна Рудковская, к примеру, представила линейку горнолыжных вещей итальянского бренда. Однако все внимание было обращено на редактора журнала Марию Федорову и певицу Веру Брежневу, которая недавно впервые украсила обложку известного глянца.

Артистка появилась на публике сначала в стильном черном комбинезоне с широким поясом и накидкой в тон, которая добавила образу сказочный оттенок. Вера собрала волосы в косичку и нанесла нюдовый макияж на лицо. Золотые туфли-лодочки завершили ее образ. Она с удовольствием позировала у стендов с новыми коллекциями одежды. Компанию ей составляла Маша Федорова, которая предпочла черный костюм.

Позже Брежнева сменила наряд. Она позировала уже в облегающем монохромном костюме с широким поясом и ботфортах. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

Уже после основной части мероприятия гости отправились на afterparty в Vogue Cafe. Там певица блистала в потертых джинсах с блестками, белой футболке и необычном жакете в форме множества бутонов цветов мятного цвета. Все три образа знаменитости вызвали восторг у нее поклонников. Они считают, что Вера с легкостью могла построить карьеру модели, так как ни в чем не уступает таким красавицам, как Лена Перминова, Наталья Водянова и Ирина Шейк.

Фото: instagram.com/ververa/

А вам какой образ певицы понравился больше?

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Тэги:

Вера БрежневаЗвездный стильмода и стильМодные тренды

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Брежнева облачилась в стильный комбинезон на светском мероприятии
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