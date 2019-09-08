Оригинально и стильно: Водянова, Ходченкова и другие звезды выбрали наряды с перьями

Образ для вечеринки, торжественного случая или ужина в ресторане может быть необычным, но и по-хорошему запоминающимся.

Практически каждая женщина хочет выглядеть безупречно, когда появляется на публике. Порой для выхода в театр и для свидания с возлюбленным представительницы прекрасного пола могут часами подбирать себе наряд. Мы решили выяснить на примере звезд, какая деталь образа позволяет выглядеть эффектно и стильно в подобных случаях. Как оказалось, наибольшей популярностью в этом сезоне пользуются наряды с перьями.

Тренд-аналитик и певец Глеб Хан объяснил, почему именно декор из перьев стал трендом.

«Пожалуй, нет ни одного сезона, в котором перья не объявлялись бы вновь популярными и востребованными. В современную моду они пришли в начале прошлого века. В моду их ввел художник-постановщик дягилевских балетных спектаклей Лев Бакст. Сначала перья были востребованы в театральных костюмах, а потом плавно перешли в вечернюю моду», — рассказал эксперт.

Узнаем на примере звезд, в каких случаях наряды с подобной вставкой выглядят наиболее стильно.

Идеально для красной дорожки

Самые топовые ныне молодые модели Кайли и Кендалл Дженнер уже отчасти стали законодательницами моды. В этом году на балу Института костюма Met Gala девушки как раз блеснули перьями. Кайли предпочла необычное сиреневое платье от Versace с рукавами, декорированными этим трендовым элементом. Даже волосы она покрасила в тон наряду.

Ее сестра Кендалл облачилась в платье оранжевого цвета, из перьев состоял воротник, выглядевший словно язык пламени. Также подол платья был украшен этим невесомым и красивым материалом.

В подобном платье с перьями произвела фурор в Париж на Неделе моды Наталья Водянова. Наряд был выполнен из прозрачной кружевной ткани, осыпанной камнями. Верх платья украшают перья, которые смотрятся словно крылья. Тогда модель получила множество комплиментов, так как выглядела эффектно и женственно.

На вечеринке стать суперзведой — легко!

Чтобы выделиться на светсткой вечеринке, Светлана Ходченкова выбрала алое платье. Наряд актрисы украшали перья. Это визуально увеличило бюст девушки. Ко всему прочему, когда она танцевала, перья словно оживали, придавая динамичности.

К такой же визуальной уловке прибегла Саша Савельева. На фотосессии она предстала в черном платье, верх которого украшали перья.

А известная модница Кети Топурия на фестивале «Жара» предстала в полупрозрачном платье. Белые перья украшали ее рукава и подол.

50+ тоже на стиле

Алика Смехова, которой в этом году исполнился 51 год, тоже не отстает от модных тенденций. На кинофестивале в Ейске летом она предстала в элегантном платье цвета фуксия. Край наряда был украшен тонкими, маленькими перьями, что придало образу нежности и легкости.

64-летняя Ирина Хакамада может дать фору не только более молодым коллегам, но и даже артистам. Летом она побывала на костюмированной вечеринке. Для появления на публике и зажигательных танцев бизнесвумен облачилась в кожаные брюки и высокие ботинки, а уже поверх она надела шорты и пиджак из блестящей ткани. Ее воротник был украшен темными перьями, что смотрелось со стороны по-стильному дерзко.

Смелое мини или яркий костюм

А вот певица Юлия Ковальчук на одном светском мероприятии решила эффектно продемонстрировать стройность ног. Она устроила танцы в платье пудрового цвета. Верх наряда был украшен камнями, а низ состоял из перьев. Легкая, но объемная юбка сделала образ необычным и запоминающимся.

Модель Наталья Водянова не боится выглядеть ярко. На один из модных показов она пришла в в пиджаке, блузке, широких шортах, опять же с перьями, и сапогах-чулках. Все вещи были выдержаны в мятном цвете.

Женщины с пышными формами тоже выбирают перья

Оперная дива Анна Нетребко обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей стильно одеваться. Для многих артистка даже стала иконой стиля. На свадьбе у друзей в Баку она предстала в длинном вечернем платье синего цвета, верх которого был украшен перьями. Волосы звезда собрала в пучок, а ее шею украшало колье с драгоценными камнями. Поклонники тогда сравнили певицу с королевской особой.

Популярная плюс-сайз модель Эшли Грэм тоже не боится испортить фигурой объемными нарядами или с причудливым декором. Не так давно девушка, ко всему прочему, объявила, что беременна. Она устроила фотосессию, во время которой предстала в платье с прозрачным подолом, украшенным перьями. Наряд подчеркнул округлившийся живот модели. Будущая мама выглядела так, словно сошла с обложки журнала.

Мнение эксперта

«Безусловно, отправляясь на вечеринку или какое-нибудь мероприятие в одежде, украшенной перьями, вы должны понимать, что это добавит солидную дозу драматизма в ваш наряд. Это, безусловно, хорошо для театральных костюмов, но может быть не всегда хорошо для обычного появления в свете. Поэтому, надевая платье с перьями, чтобы вас не заподозрили в излишнем драматизме, надевайте вместе с перьями и улыбку», — отметил тренд-аналитик Глеб Хан.

По словам эксперта, перья прекрасно подходят для костюмов, особенно танцевальных. Перья способны создавать объем в движении, поэтому во время даже не очень подвижного танца вы займете большую часть танцпола, выбрав эффектный наряд с перышками. Глеб также подчеркнул, что наряды с перьями остаются вечерними, поэтому не стоит их надевать на работу или в спортзал.

Кому стоит носить?

«Нужно помнить, что перья в любом случае будут создавать объем. Если вы считаете, что ваши объемы достаточно велики и без перьев, то вам стоит отказаться от перьев. Скорее всего, подобные наряды подойдут худым и высоким девушкам», — высказал свое мнение тренд-аналитик.

Какой наряд с перьями выбрать?

«Я считаю очень удачным вариантом короткую юбку из перьев. Ее можно сочетать с майкой и с кожаной курткой, косухой и с топом, расшитым стеклярусом, босоножками со стразами. Вот вам и оптимальное использование такой идеи с перьями в гардеробе», — поделился эксперт.

Когда лучше отказаться от перьев?

«Если вы идете на вечеринку со своим мужчиной, если вы хотите показаться самой драматичной, самой красивой, самой роковой женщиной, то, конечно, перья для вас! Но если вы идете для того, чтобы познакомиться с мужчиной, то будьте аккуратны. Надевайте наряд поскромнее, в такой ситуации наряд с перьями, скорее всего, оттолкнет большую часть сильной половины человечества. Любые экстравагантные наряды могут стать препятствием для того, чтобы мужчина подошел к вам и завел беседу», — предостерег эксперт.

«Стоит избегать нарядов с перьями, если вы собираетесь на девичник, где планируете излишне расслабиться. Танцевать в таком эффектном образе будет круто, но будьте готовы к тому, что потом наряд придется выбросить», —добавил Глеб Хан. Он подчеркнул, что наряды с перьями нельзя стирать, ко всему прочему, перышки часто ломаются, поэтому такие одеяния хрупки и недолговечны.

А у вас в гардеробе есть наряды с перьями?