Невестка Орбакайте обновила осенний гардероб, выбрав базовые вещи

Невестка Кристины Орбакайте опубликовала в Instagram свежее фото. 22-летняя Алена Краснова выбрала новый комплект базовых вещей.

По словам супруги музыканта Никиты Преснякова, отправляясь на шопинг и примеряя фирменные наряды, в первую очередь она обращает внимание на качество и натуральные ткани. Для новой фотосессии Алена примерила джинсы с подворотами, лаковые полусапожки, черную водолазку и накидку в тон на пуговицах.

Краснова не скрывает: она отдает предпочтение женственным и элегантным образам. При этом в гардеробе модели есть место для повседневной одежды стиля casual. Как и актриса Светлана Ходченкова, возлюбленная Никиты Преснякова следит за модой и носит трендовые прямые джинсы. Также Алена позировала в клетчатой рубашке и в хлопковом бежевом платье-плаще.

А вам нравится новый осенний образ Алены Красновой?