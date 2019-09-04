Звездный стиль

Невестка Орбакайте обновила осенний гардероб, выбрав базовые вещи

22-летняя Алена Краснова отдала предпочтение практичному наряду.

Невестка Орбакайте обновила осенний гардероб, выбрав базовые вещи
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Невестка Кристины Орбакайте опубликовала в Instagram свежее фото. 22-летняя Алена Краснова выбрала новый комплект базовых вещей.

По словам супруги музыканта Никиты Преснякова, отправляясь на шопинг и примеряя фирменные наряды, в первую очередь она обращает внимание на качество и натуральные ткани. Для новой фотосессии Алена примерила джинсы с подворотами, лаковые полусапожки, черную водолазку и накидку в тон на пуговицах.

Краснова не скрывает: она отдает предпочтение женственным и элегантным образам. При этом в гардеробе модели есть место для повседневной одежды стиля casual. Как и актриса Светлана Ходченкова, возлюбленная Никиты Преснякова следит за модой и носит трендовые прямые джинсы. Также Алена позировала в клетчатой рубашке и в хлопковом бежевом платье-плаще.

А вам нравится новый осенний образ Алены Красновой?

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Тэги:

Алена КрасноваЗвездный стильНикита Пресняков

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Невестка Орбакайте обновила осенний гардероб, выбрав базовые вещи
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