Пелагея вслед за Климовой облачилась в платье винного цвета

Супруга хоккеиста Ивана Телегина выбрала для выхода в свет облегающий наряд.

33-летняя Пелагея опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото. Супруга хоккеиста Игоря Телегина появилась на одном из светских мероприятий, выбрав для выхода в свет облегающий наряд. Наставница вокального проекта «Голос. 60+» вслед за актрисой Екатериной Климовой отметилась в бархатном платье винного оттенка. Свой образ певица дополнила лаковыми туфлями-лодочками на каблуке.

Белокурые локоны Пелагея оставила распущенными, уложив локоны легкими волнами. Из аксессуаров знаменитость выбрала только обручальное кольцо, отказавшись от других украшений.

Ранее в платье винного оттенка на съемочной площадке четвертого сезона ленты «По законам военного времени» появлялась экс-супруга Гелы Месхи — 41-летняя Екатерина Климова. Кроме того, костюмеры подобрали для актрисы берет и туфли с застежкой.

Напомним, что Пелагея вместе с мужем Иваном Телегиным воспитывают дочь Таисию. Девочка появилась на свет в январе 2017 года.