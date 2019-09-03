Звездный стиль

«Стилиста увольняй»: Барановскую раскритиковали за рваный джемпер

Телеведущая вместе с сыном посетила премьеру фильма «Жара».

«Стилиста увольняй»: Барановскую раскритиковали за рваный джемпер
Юлия Барановская. фото: личных архив героя публикации

Юлия Барановская в последнее время часто экспериментирует с имиджем. В этом году она не раз надевала белокурый парик то для фотосессии, то для фестиваля «Жара» в Баку. Ко всему прочему, телеведущая обожает менять образы, то облачаясь в рваные джинсы, то в элегантное платье. Она не боится быть смешной или выглядеть странно. Порой она надевает к платью кеды, просто чтобы удобно было танцевать.

В этом году младший сын Юлии Арсений пошел в первый класс, а вот ее дочка Яна уже в пятый. После торжественной линейки телеведущая появилась со своим подросшим наследником на светском мероприятии. Они посетили премьеру фильма «Жара», которая состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь». Если в школу Барановская пришла в розовом монохромном костюме, то на красной дорожке она позировала в причудливых белых брюках с черной полоской, рубашке и розовом рваном по краям джемпере.

Волосы телеведущая собрала в небрежный пучок, а на лицо нанесла нежный макияж в розовых тонах. Сын девушки был облачен в брюки, белую футболку и клетчатую рубашку. «Суперкомедия со всеми нашими звездами, закулисный юмор — смеялись все до слёз. И одна маленькая, но очень симпатичная роль досталась мне», — поделилась Юлия.

Обычно поклонникам нравятся образы знаменитости, но этот наряд показался им несуразным. Они раскритиковали выбор телеведущей. «Мммда… наряд не очень», «Стилиста отправляйте на вольные хлеба», «Юля, вы такая красивая, но наряд… простите», «Наряд действительно ужасный», «Юлия, стилиста увольняйте. Налицо творческий кризис у человека», — прокомментировали пост подписчики. Преданные фанаты заступились за девушку, отметив, что рваные вещи сейчас в моде.

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Звездный стилькритика в соцсетяхмода и стильЮлия Барановская

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«Стилиста увольняй»: Барановскую раскритиковали за рваный джемпер
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