Звездный стиль

«Лето в душе»: Нюша подчеркнула загар лимонным лифом от бикини

Этим летом знаменитость побывала во Франции и посетила музыкальный фестиваль «Жара» в Баку.

«Лето в душе»: Нюша подчеркнула загар лимонным лифом от бикини
Нюша (Фото: Globallookpress.com)

29-летняя Нюша опубликовала в Instagram свежие кадры, посетовав на наступление осени. Исполнительница решила поделиться летними кадрами, представ перед объективом фотокамеры в джинсовых мини-шортах. Супруга Игоря Сивова подчеркнула бронзовый загар лифом от купальника трендового лимонного оттенка.

«Не знаю как вам, а мне необходимо лето в душе», — добавила Нюша.

Судя по геолокации, певица находится в Сочи. Ранее исполнительница вместе с супругом побывала во Франции, устроив романтические каникулы в Париже. Кроме того, артистка не смогла пропустить музыкальный фестиваль «Жара» в Баку. В недавнем интервью Нюша призналась, что не представляет свою жизнь без сцены и любимых поклонников. Исполнительница не смог отказаться от концертов и выступлений даже ради декрета.

В ноябре певица впервые стала мамой. Дочери исполнительницы уже исполнилось десять месяцев. Как и модель Виктория Лопырева, возлюбленная Игоря Сивова рожала в Майами. Новоиспеченная мамочка сама вскармливала малышку, отказавшись от искусственного прикорма.

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Звездный стильНюша

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«Лето в душе»: Нюша подчеркнула загар лимонным лифом от бикини
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