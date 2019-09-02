Джанабаева в силуэтном платье с глубоким декольте выступила в Кремле

Альбина Джанабаева этим летом насладилась отпуском вместе с супругом Валерием Меладзе. Они провели время сначала на Лазурном берегу, а потом в Испании. Певица не стала скрывать, что поправилась на отдыхе. По возвращении в Москву она стала усиленно тренироваться, так как дала себе слово вернуться в форму. Теперь утро артистки начинается с пробежки.

Однако набранный вес не мешает Альбине выглядеть стильно. 1 сентября она выступила на концерте в Кремлевском дворце, который был посвящен Дню знаний. На сцене певица появилась в черном силуэтном платье с глубоким декольте и декором в виде серебристой бахромы. Образ она дополнила бордовой помадой и босоножками на шпильке.

«Такое было у меня 1 сентября в этом году, без школьной формы и в Кремлевском дворце!»— написала Джанабаева.

Она поздравила всех с началом учебного года. В интервью звезда поведала, что считает, что школьная форма нужна, так как она дисциплинирует учеников, но главное, по ее мнению, не внешний вид, а как ребенок проявляет себя, показывает свои знания. Поклонники восхитились нарядом Альбины. Многие отметили, что она выглядела очень элегантно. «Вы чудесная! Аплодировали вам стоя!», «Альбина, классно выглядишь», «Ой, хороша, шикарная, супер!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у Джанабаевой и Меладзе двое общих детей: 15-летний Константин и пятилетний Лука. Во время отпуска певица призналась, что они с мужем хотят завести третьего ребенка. Добавим, что от прошлого брака у Валерия есть трое дочерей.

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