Звездный стиль

Джанабаева в силуэтном платье с глубоким декольте выступила в Кремле

Певица поднялась на сцену в День знаний.

Джанабаева в силуэтном платье с глубоким декольте выступила в Кремле
Альбина Джанабаева. фото: globallookpress.com

Альбина Джанабаева этим летом насладилась отпуском вместе с супругом Валерием Меладзе. Они провели время сначала на Лазурном берегу, а потом в Испании. Певица не стала скрывать, что поправилась на отдыхе. По возвращении в Москву она стала усиленно тренироваться, так как дала себе слово вернуться в форму. Теперь утро артистки начинается с пробежки.

Однако набранный вес не мешает Альбине выглядеть стильно. 1 сентября она выступила на концерте в Кремлевском дворце, который был посвящен Дню знаний. На сцене певица появилась в черном силуэтном платье с глубоким декольте и декором в виде серебристой бахромы. Образ она дополнила бордовой помадой и босоножками на шпильке.

«Такое было у меня 1 сентября в этом году, без школьной формы и в Кремлевском дворце!»— написала Джанабаева.

Она поздравила всех с началом учебного года. В интервью звезда поведала, что считает, что школьная форма нужна, так как она дисциплинирует учеников, но главное, по ее мнению, не внешний вид, а как ребенок проявляет себя, показывает свои знания. Поклонники восхитились нарядом Альбины. Многие отметили, что она выглядела очень элегантно. «Вы чудесная! Аплодировали вам стоя!», «Альбина, классно выглядишь», «Ой, хороша, шикарная, супер!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у Джанабаевой и Меладзе двое общих детей: 15-летний Константин и пятилетний Лука. Во время отпуска певица призналась, что они с мужем хотят завести третьего ребенка. Добавим, что от прошлого брака у Валерия есть трое дочерей.

А вам понравился образ певицы?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Альбина ДжанабаеваЗвездные детиЗвездный стильмода и стиль

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джанабаева в силуэтном платье с глубоким декольте выступила в Кремле
Интересно?
Поделись с друзьями: