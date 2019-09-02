Кудрявцева вслед за Алсу отдала предпочтение монохромному наряду

48-летняя Лера Кудрявцева не скрывает: она отдает предпочтение женственным и элегантным нарядам. Для выхода в свет, фестивалей и съемок супруга хоккеиста Игоря Макарова выбирает облегающие платья, юбки, жакеты, брюки-дудочки. При этом в гардеробе знаменитости есть место для одежды в стиле Casual. Так, для прогулки ведущая программы «Секрет на миллион» примерила однотонный брючный костюм спортивного стиля.

больше по теме Кудрявцева в тренировочных штанах отметилась в сочинском аэропорту Для перелета знаменитость подобрала практичный образ, отказавшись от привычных нарядов.

Кудрявцева вслед за Алсу поддержала тренд на монохром. Ранее супруга бизнесмена Яна Абрамова позировала в небесно-голубом костюме, состоящем из шорт, объемной рубашки и топа. Напомним, что после музыкальной премии «МУЗ-ТВ» возлюбленная Игоря Макарова появилась на конкурсе «Новая волна». Примечательно, что в Сочи Лера отправилась без супруга. Ранее сама Кудрявцева уже говорила о том, что едва ли сможет смириться с изменой. В программе «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой светская львица призналась, что сразу подаст на развод, если узнает о неверности супруга.