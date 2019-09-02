Звездный стиль

Федорова выбрала кружевное платье с прозрачной накидкой для бала

Поклонники пришли в восторг от образа обладательницы титула «Мисс Вселенная» на мероприятии в Петербурге.

Федорова выбрала кружевное платье с прозрачной накидкой для бала
Оксана Федорова. фото: globallookpress.com

Оксана Федорова успешно совмещает карьеру и материнство. После победы в конкурсе красоты «Мисс Вселенная» она стала известна на весь мир. Ныне директор московского Дома моды вела различные передачи и занималась благотворительностью. Сейчас Оксана продолжает трудиться как телеведущая, актриса и модель. В конце лета ей довелось побывать на Дрезденском оперном балу, который впервые состоялся в Санкт-Петербурге. Среди гостей мероприятия была и Яна Рудковская с мужем.

Для выхода в свет Федорова выбрала платье нежно-лавандового цвета с вышивкой, глубоким декольте и небольшим шлейфом. Образ она дополнила прозрачной накидкой в тон. Волосам знаменитость придала объем и завила кудри. Оксана позировала на красной дорожке с хозяином мероприятия, немецким режиссером Хансом-Йоахимом Фрайем. Русская красавица стала ведущей вечера вместе с актером Томом Влашихой, который сыграл в «Игре Престолов» Якена Хгара.

«Музыка, танцы, красота объединили тысячи людей в России и Германии благодаря прямой трансляции. И впервые бал проводился сразу на трех площадках: в Михайловском театре, Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича и на площади Искусств», — поделилась светская львица.

К слову, потом она сменила свой наряд на другое сказочное платье. На сцене Оксана появилась в розовом пышном бальном платье с открытой спиной и многослойной юбкой. Поклонники пришли в восторг от ее образа. «Вы очаровательная и красивая женщина в роскошном платье», «Нереально красивая», «И платье на Оксаночке просто шедеврально!», «Оксана, ваше розовое платье нас покорило, сразу можно сказать: „Золушка на балу!“» — прокомментировали пост подписчики.

А вам какое платье звезды понравилось больше?

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Дрезденский Оперный балЗвездный стилькрасивое платьемода и стильОксана Федорова

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Федорова выбрала кружевное платье с прозрачной накидкой для бала
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