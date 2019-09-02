Клетка в тренде: Лиза Галкина отметилась в новом образе

Фанаты Елизаветы Галкиной разместили на своей страничке в Instagram новую фотографию девочки. На снимке малышка выглядит как настоящий хипстер.

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Она надела трендовую рубаху в клетку и джинсы-скини, приняв при этом кокетливую позу. Восторгу поклонников не было предела!

«Кроха с таким глубоким, осмысленным взглядом, счастья тебе, ребенок. Пусть твой Ангел-Хранитель всегда будет рядом», «Маленькое солнышко, храни тебя Боженька», «Ну до чего кокетливая, хорошенькая Лизонька», «Глазастик милый и добрый», «Лизонька! Лапушка! Мы тебя любим! Смотри сколько у тебя друзей, сколько искренних и чудесных отзывов и пожеланий», — прокомментировали фото пользователи Сети.

Однако немного негатива все-таки есть под постом. Один из фолловеров фанатской странички, к примеру, написал: «Напряжена. И совсем не детская поза… перестарались».

Напомним, ранее 5-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина появлялась в Сети в платье в горох и желто-синем наряде.