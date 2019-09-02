Моника Беллуччи покорила Венецию алым платьем в испанском стиле

Моника Белуччи умудрилась удивить гостей Венецианского кинофестиваля дважды. И это всего за один визит.

Во-первых, людей немного озадачил внешний вид 54-летней актрисы на красной дорожке, которая хоть и оделась в наряд от Dolce & Gabbana. Но выглядела, словно пришла станцевать туда фламенко. Актриса остановила выбор на платье в пол алого цвета, отделанного оборками. Первая ассоциация- испанская танцовщица! Под наряд она надела черное боди, что придало образу пикантности.

А во-вторых, Моника появилась вместе со своим бывшим супругом 52-летним Венсаном Касселем. Но, как оказалось, воссоединение это – исключительно творческое. С 55-летним режиссером Гаспаром Ноэ они презентовали кинокартину «Необратимость» в новом прочтении. Поклонники обратили внимание, что экс-супруги старались не встречаться взглядами.

Кстати, после развода, фестиваль стал первым местом, где бывшие супруги публично появились вместе, сообщает Cosmopolitan. Их официальный развод состоялся 6 лет назад.

Напомним, 76-й Венецианский кинофестиваль будет проходить в Италии до 7 сентября.