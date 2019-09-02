В мехах и шляпе: поклонники Пугачевой показали, как она выглядела в 80-е

Если попытаться вспомнить, как выглядели люди в 1980-е годы, наверняка, придут на ум серые унылые образы. Нередко так выглядели и звезды советской эстрады: в строгих костюмах, застегнутыми на все пуговицы. Чего не скажешь об Алле Пугачевой.

В белой песцовой шубе, широкополой шляпе, стильных очках и в сапогах на высоких каблуках можно увидеть ее на архивных кадрах, которыми поделились в Сети фанаты певицы. Видео ранее демонстрировалось на НТВ.

Позже Алла Борисовна рассказывала в одном из интервью, что шубу она одолжила для съемок у знакомой, а шляпу позаимствовала из театральной гримерной, украсив ее собственным пером. Мама певицы потом осудила ее за столь смелый стиль.