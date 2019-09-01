Звездный стиль

Без платьев и причесок: Тарасов показал Костенко в домашнем виде

Всегда выглядящая с иголочки модель

Без платьев и причесок: Тарасов показал Костенко в домашнем виде
Анастасия Костенко засветилась в домашнем видео. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова — модель Анастасия Костенко — в социальных сетях всегда выглядит с иголочки. 25-летняя девушка рекламирует модные бренды и не позволяет себе небрежный вид. Однако недавно ее знаменитый супруг рассекретил, как красавица выглядит дома — без камер и стилистов.

Спортсмен выложил в «сториз» видео, как он просит у маленькой дочки Миланы печенье. В кадр в этот момент попала Анастасия, которая где-то на заднем плане возится на кухне. На девушке надеты обычная домашняя майка и черные трусы в горошек, а волосы небрежно собраны на голове и убраны под полиэтилен.

Анастасия Костенко
Супруг запечатлел Анастасию Костенко на кухне. Фото: instagram.com/tarasov23/

Отметим, что после разрыва Тарасова с Ольгой Бузовой, множество фанатов последней подписалось в Instagram на аккаунты новой пары, чтобы регулярно критиковать внешний вид Костенко. Модели часто достается за неудачные наряды или макияж. Интересно, какую реакцию вызовет это «домашнее» видео.

А вы выкладываете в социальные сети фото или видео ваших домашних хлопот?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия КостенкоБез макияжаДмитрий Тарасов и Анастасия Костенкодомашнее видео

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Без платьев и причесок: Тарасов показал Костенко в домашнем виде
Интересно?
Поделись с друзьями: