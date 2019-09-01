Без платьев и причесок: Тарасов показал Костенко в домашнем виде

Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова — модель Анастасия Костенко — в социальных сетях всегда выглядит с иголочки. 25-летняя девушка рекламирует модные бренды и не позволяет себе небрежный вид. Однако недавно ее знаменитый супруг рассекретил, как красавица выглядит дома — без камер и стилистов.

Спортсмен выложил в «сториз» видео, как он просит у маленькой дочки Миланы печенье. В кадр в этот момент попала Анастасия, которая где-то на заднем плане возится на кухне. На девушке надеты обычная домашняя майка и черные трусы в горошек, а волосы небрежно собраны на голове и убраны под полиэтилен.

Отметим, что после разрыва Тарасова с Ольгой Бузовой, множество фанатов последней подписалось в Instagram на аккаунты новой пары, чтобы регулярно критиковать внешний вид Костенко. Модели часто достается за неудачные наряды или макияж. Интересно, какую реакцию вызовет это «домашнее» видео.

А вы выкладываете в социальные сети фото или видео ваших домашних хлопот?