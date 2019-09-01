Звездный стиль

Невестка Пугачевой устроила фотосъёмку в городском стиле

Возлюбленная Никиты Преснякова вернулась в Москву после летних каникул.

Невестка Пугачевой устроила фотосъёмку в городском стиле
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя Алена Краснова устроила импровизированную фотосессию в городском стиле. Девушка отказалась от студийных постановочных кадров, выбрав в качестве локации одну из московских улочек. В Instagram модель опубликовала сразу два свежих снимка. На первом фото возлюбленная музыканта уделила внимание деталям и аксессуарам. А на втором — позировала у проезжей части на фоне машин. Для фотосъёмки невестка Аллы Борисовны примерила черные брюки с завышенной талией и белую блузку с пайетками. Свой образ девушка дополнила клатчем.

Ранее в подобной тематической фотосессии участвовала и 50-летняя Светлана Бондарчук. Модель позировала на фоне «московской стройки» в нежно-розовом пудровом мини-платье. Также экс-супругу режиссера Федора Бондарчука запечатлели во время прогулки по городу, когда Светлана, судя по геолокации, направлялась в сторону Патриарших прудов.

«Москва и москвичи», — подписала свежий кадр Бондарчук.

В беседе с подписчиками возлюбленная Никиты Преснякова призналась, что в ее косметичке есть и бюджетная недорогая косметика. Девушка не скрывает: она не видит смысла переплачивать за рекламу и бренд. Этим летом вместе с супругом Алена Краснова устроила себе дубайские каникулы. Пара отметила годовщину свадьбы. Старший внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса женился в июле 2017 года.

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Алена КрасноваЗвездный стильНикита Пресняков

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Невестка Пугачевой устроила фотосъёмку в городском стиле
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