«Отпад»: Смехова сделала комплимент Пугачевой в облегающем платье

51-летняя Алика Смехова не оставила без внимания свежее фото Максима Галкина и Аллы Борисовны. В кадре Примадонна отечественного шоу-бизнеса позирует в облегающем платье с открытыми плечами и шифоновой юбкой. Свой образ 70-летняя певица дополнила тканевыми митенками и серебристыми балетками, не забыв об аксессуарах: подвеске и кожаном пояске.

«Ножки!!» — лаконично написала в комментариях по снимком певицы супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, оценив фигуру Аллы Борисовны. «Отпад», — отреагировала на фото Примадонны Алика Смехова. «Шикарная», — вторит актрисе Анита Цой.

Ранее Алла Борисовна на одном из светских мероприятий призналась, что она не может позволить себе бесконтрольно лакомиться любимыми блюдами и деликатесами на фуршетах. Певица напомнила о своей диете и сахарном диабете.

Вместе с Максимом Галкиным она воспитывает 5-летних двойняшек Гарри и Лизу. Это лето певица провела в Юрмале вместе со своей семьей. Позже в Латвию с семилетней дочкой Клавдией прилетела из США и Кристина Орбакайте.

А ван понравился летний наряд Аллы Борисовны?