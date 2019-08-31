Утяшева в белом силуэтном платье появилась на шоу «Танцы»

Ляйсан Утяшева этим летом не только отдыхала с семьей в Европе, но и работала. Она успела отсняться в шоу «Танцы», который ведет уже много лет. На кастингах в разных городах спортсменка появлялась в стильных образах. В конце августа стартовал новый сезон «Танцев: новое поколение». Первым городом, где были отобраны талантливые участники, стал Минск. Супруга Павля Воли с обновленной прической предстала перед публикой в алом платье. Тогда она призналась, что образы для съемок ей подбирает стилист.

А на кастинге в Челябинске Утяшева появилась в очень элегантном образе. Она была облачена в белоснежное силуэтное платье на бретельках и с тонким поясом. Волосы телеведущей были распущены и украшены двумя крупными заколками, которые в тренде в этом сезоне. Образ был дополнены золотыми туфлями-лодочками. В соцсети Ляйсан показала, какая порой суета происходит за кулисами. Однако она всегда остается спокойной. Ей нужно подбадривать участников проекта, которые и так волнуются перед выходом на сцену.

На этот раз на работу к Утяшевой заглянул и Павел Воля. Он оделся в одной цветовой гамме с возлюбленной.

«Атмосфера, гости, общение… Сегодня кастинг в Челябинске. Будет интересно», — написала гимнастка, заинтриговав поклонников.

Пользователи Сети пришли в восторг от ее образа. Платье огонь и в общем ваш образ«, «Вы такая красотка! Я вами восхищаюсь!», «Какая же вы прекрасная!», «Какая красивая, нет слов», «Неотразима», — прокомментировали пост подписчики.Напомним, что шоу «Танцы» выходит на канале ТНТ каждую субботу в 21:00, а в воскресение в 20:00 будут показаны выпуски с участие маленьких танцоров. В этом году в проекте примут участие дети.

А вам понравился новый образ Утяшевой?