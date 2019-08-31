Звездный стиль

Кудрявцева подчеркнула талию черным комбинезоном с блестящим поясом

Телеведущая предпочла лаконичный образ для закрытия конкурса «Новая волна».

Кудрявцева подчеркнула талию черным комбинезоном с блестящим поясом
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева в этом году снова стала ведущей конкурса «Новая волна» в Сочи. Целую неделю продлилось музыкальное мероприятие, которое привлекло внимание, как отечественных звезд, так и зарубежных. Специальными гостями стали Наталья Орейро, которая выступила для гостей на открытии конкурса, а также Рита Ора, приехавшая в день закрытия. Примечательно, что Кудрявцева привезла с собой чемодан нарядов и порой за один день меняла несколько образов.

Одним из самых яркий нарядов, в котором появилась певица накануне закрытия конкурса, было платье-оверсайз лимонного цвета. Лера поддержала тренд на наряды свободного кроя. А позже ведущая облачилась в элегантный черный комбинезон с причудливыми длинными рукавами. С помощью наряда она подчеркнула талию, добавив к нему сверкающий широкий пояс. Столь стильный образ для звезды создал молодой талантливый дизайнер Джемал Махмудов.

Кудрявцева предпочла сделать ровный пробор и собрать волосы в хвост. Это позволило продемонстрировать крупные сережки-кольца от Tom Ford.

«Джемал спасибо мой дружище, он крутой, как и все , что ты делаешь», — отметила ведущая в соцсети.

Поклонники тоже пришли в восторг от наряда блондинки. Они одарили ее комплиментами. «Всегда эффективно! Всегда зажигательно!», «Лерочка! Вы в этом костюме, были неотразима», «Лера, вы восхитительны, но черный цвет не самый лучший для вас», «Как прекрасно быть такой! Стильной, и, просто прекрасной!», «Костюм огонь, вам всё идёт!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, в Сочи во время отдыха с друзьями в перерывах между репетициями Лере стало плохо. Ей вызвали скрою помощь, но госпитализация не потребовалась. Из-за жары у телеведущей поднялось давление, но это не помешало звезде продолжить работать.

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Звездный стильКонкурс "Новая волна"Лера КудрявцеваФестиваль "Новая волна-2019"

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Кудрявцева подчеркнула талию черным комбинезоном с блестящим поясом
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