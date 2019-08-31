Звездный стиль Декольте и перья: какие платья выбрали звезды на дорожку Венецианского кинофестиваля
Звездный стиль

Декольте и перья: какие платья выбрали звезды на дорожку Венецианского кинофестиваля

Анастасия Морылева

Актрисы порадовали поклонников шикарными платьями в пол и актуальным макияжем.

В эти дни в Италии проходит Венецианский кинофестиваль. Он завершится 7 сентября. Пока члены жюри выбирают лучшие фильмы, портал Teleprogramma.pro предлагает вам посмотреть на наряды, в которых красавицы щеголяют по ковровой дорожке фестиваля.

Эммануэль Сенье в платье от Александра Вотье

Французская актриса и певица Эмманюэль Сенье, которая известна широкой публике как жена режиссера Романа Полански (история его первого брака с актрисой Шэрон Тейт легла в основу фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» — Прим. Ред.). На ковровой дорожке Венецианского фестиваля Эмманюэль появилась вместе с именитым мужем. На актрисе было черное платье в пол с глубоким декольте от французского дизайнера высокой моды Александр Вотье. Весьма смелый выбор для 53-летней актрисы. впрочем, Сенье редко появляется на светских тусовках и, возможно, решила использовать шанс по полной.

Скарлетт Йоханссон в красном наряде и с «влажным» макияжем

На ковровой дорожке звезда вселенной Marvel блистала. Все дело во влажном макияже с огромным количеством хайлайтера на скулах.

А чтобы от Скарлетт было наверняка не оторвать взгляд, она выбрала красное платье из мерцающей ткани. Многие журналисты пришли к выводу, что Йоханссон выглядела уставшей, но нам кажется, что актриса была хороша. Правда, укладка с эффектом мокрых волос ей не очень идет: Скарлетт к лицу кудри.

Кристен Стюарт в розовом в пол

Звезда вампирской саги «Сумерки» Кристен Стюарт на ковровую дорожку вышла в скромном, но изысканном платье. Мы не увидели ни глубокого декольте, ни привлекающего внимание выреза, но забыть проход Стюарт по красной дорожке невозможно. Розовый наряд с закрытым горлом, блеском серебра и плиссировкой на юбке очень идет блондинке.

Дакота Джонсон сделала ставку на Dior

Актриса Дакота Джонсон, как и Кристен Стюарт, отдала предпочтение лаконичному стилю. Платье элегантного кроя из дорогой ткани привлекает внимание отсутствием вычурных элементов — ни асимметрии, ни ярких деталей, даже разреза нет! Забранные волосы и длинные серьги завершили этот простой и эффектный образ.

Лив Тайлер в платье от Stella McCartney

Голливудская актриса Лив Тайлер на фестивале успела появиться в нескольких образах. Это платье она выбрала для дневного выхода — наряд с объемными рукавами, увеличенной линией плеча и ярким принтом из струящейся, шелковой ткани. Платье длины миди американке сшила британская модельер Стелла Маккартни.

Тина Кунаки  в экстремальном мини с перьями

Супруга Венсана Касселя  и молодая мама Тина Кунаки на Венецианском кинофестивале появилась в экстремально коротком платье. С такими ножками Тина вполне может позволить себе подобную длину! Перья могли бы сделать шикарную фигуру Кунаки совершенно бесформенный, но пояс с кристаллами подчеркнул талию модели, которая быстро привела себя в форму после родов.

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Декольте и перья: какие платья выбрали звезды на дорожку Венецианского кинофестиваля
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