Звездный стиль Оттенок осени: Орбакайте, Климова и другие звезды выбрали алую палитру
Звездный стиль

Оттенок осени: Орбакайте, Климова и другие звезды выбрали алую палитру

Екатерина Нестеренко Ольга Камилова

Эта трендовая гамма пользуется особой популярностью именно в осенний период, полагает стилист Сергей Никулин.

В интервью Teleprogramma.pro стилист и тренд-аналитик Сергей Никулин подметил, что российские звезды не зря отдали предпочтение именно алому оттенку. Ведь эта цветовая палитра пользуется особой популярностью в осенний период.

«Алый — это оттенок осени… Летом модницы выбирают пастельные или же пудровые тона… Красный цвет, как многие помнят — это цвет королей. Со временем этот оттенок стал ассоциироваться с военной формой, красными мундирами», — отметил Никулин.

Алый оттенок является одним из самых коммуникативных: он гармонирует абсолютно со всеми тонами — зеленым, синим, белым, черным, оранжевым. Однако не стоит смешивать сразу все оттенки. Иначе получится безвкусица, уверяет стилист.

«Стоит запомнить одно главное правило: красное нельзя сочетать с красным. Подобный вариант будет смотреться вульгарно, так так найти к нему компаньона в той же цветовой гамме практически невозможно», — добавил тренд-аналитик.

Кто из отечественных знаменитостей отдал предпочтение актуальной палитре, узнаем в фотоленте Teleprogramma.pro.

37-летняя Вера Брежнева дополнила летний образ объемной сумкой модного алого оттенка. Экс-солистка группы «ВИА Гра» выбрала бледно-розовую удлиненную рубашку, прямые джинсы и белые кеды. В одном из интервью супруга музыкального продюсера Константина Меладзе призналась, что чувствует себя красивой и желанной благодаря комплиментам возлюбленного. Артистка ощущает дискомфорт, появляясь на сцене в мини-юбках, считая, что в ее возрасте необходимо выглядеть более презентабельно, выступая перед публикой.

Вера Брежнева берет на прогулку объемную сумку (Фото: Instagram.com/ververa)

Супруга хоккеиста Игоря Макарова вошла в число ведущих музыкальной премии «МУЗ-ТВ» вместе с шоуменом Максимом Галкиным, Ксенией Собчак и Александром Реввой. 48-летняя Лера Кудрявцева выбрала для выхода в свет алое приталенное платье в пол с открытыми плечами. Особое внимание телеведущая уделила макияжу, сделав акцент на губы с помощью красной помады. К слову, возлюбленная спортсмена не смогла пропустить и конкурс «Новая волна». Лера одной из первых прилетела в Сочи, побывав на генеральной репетиции церемонии открытия вместе с композитором Игорем Крутым.

Лера Кудрявцева на музыкальной премии «МУЗ-ТВ» (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Кристина Орбакайте отметилась в алом платье-кафтане на вечеринке близких друзей. Компанию супруге составил бизнесмен Михаил Земцов. Этим летом вместе с семилетней дочкой Клавдией певица отдохнула в Юрмале. Примечательно, что этот же латвийский курорт выбрала и Алла Борисовна. В путешествие Примадонна отправилась с супругом, шоуменом Максимом Галкиным, и  5-летними двойняшками Гарри и Лизой.

Кристина Орбакайте на вечеринке близких друзей (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

22-летняя невестка Аллы Борисовны уделяет особое внимание аксессуарам. Супруга Никиты Преснякова примерила простую белую футболку, добавив к образу алую бейсболку. Кроме того, Алена Краснова подчеркнула губы красной помадой. Сама девушка призналась, что любит наносить макияж. При этом в косметичке модели есть и бюджетная недорогая косметика. Возлюбленная старшего внука Примадонны не готова отдавать баснословные суммы за бренд.

Алена Краснова уделяет особое внимание аксессуарам (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

На отдыхе в Испании 36-летняя Виктория Лопырева отметилась в алом топе-бюстье и джинсовых мини-шортах с завышенной талией, поддержав сразу два летних тренда — на актуальную палитру и искусственно «состаренный» деним. В феврале модель впервые стала мамой. От бизнесмена Игоря Булатова знаменитость родила сына Марка Лео. Сама Виктория признавалась, что, сидя в декрете, очень скучала по командировкам, деловым встречам и частым перелетам. Однако, несмотря на появление малыша, Лопырева продолжает следить за всеми тенденциями в мире моды.

Виктория на отдыхе в Испании (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

Алое бархатное платье для Екатерины Климовой подбирали костюмеры на съемках четвертого сезона ленты «По законам военного времени». Также для актрисы нашли черные туфельки с застежкой, которые гармонировали с ее ретро-образом. Будучи мамой четверых детей, знаменитости не так просто найти время на шопинг. При этом Екатерина старается не отставать от моды.

К слову, в гардеробе знаменитости появилось и вязаное летнее платье морковно-алого оттенка. Экс-супруга Гелы Месхи подобрала к образу белые босоножки на танкетке.

Екатерина Климова прогулялась у Патриарших прудов (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Подбирая наряд, 51-летняя Валерия акцентировала внимание на аксессуарах: знаменитость подобрала трендовые алые полусапожки на шпильке и капроновые колготки той же цветовой палитры. Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина отдала предпочтение темно-синему жакету и клетчатой юбке. Возлюбленный исполнительницы не скрывает: его жена тщательно следит за модой. Валерия в одном из интервью говорила о том, что сама подбирает комплекты, лишь изредка советуясь со стилистами. И в большинстве случае артистка получает их полное одобрение.

Муж певицы не скрывает, что Валерия не отстает от моды (Фото: Instagram.com/valeriya)
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аксессуарыАлена КрасноваВалерияВера БрежневаВиктория ЛопыреваЕкатерина КлимоваЗвездный стильКристина Орбакайте

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Оттенок осени: Орбакайте, Климова и другие звезды выбрали алую палитру
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