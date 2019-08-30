Звездный стиль

На прогулку в нижнем белье: Шейк представила смелый образ

Модель восхитила поклонников черным нарядом.

На прогулку в нижнем белье: Шейк представила смелый образ
Ирина Шейк снова покоряет своей красотой. Фото: Russian Look

Российская супермодель Ирина Шейк продемонстрировала в Instagram новый дерзкий образ. Сама красавица прокомментировала, что это стиль для уикенда, хотя вряд ли бы кто-то из девушек согласился бы выйти в таком виде из дома.

Шейк прошлась по улице в тонком нижнем белье и колготках, накинув сверху лакированный жакет. Всё, в том числе и туфли, черного цвета. Образ дополнила яркая красная помада на губах. Под этим видео многие поклонники модели оставили восхищенные комментарии.

Напомним, 33-летняя красавица из России не балует прессу множеством романов со знаменитостями. У нее было всего два кавалера, зато каких! C 2010 по 2015 годы Ирина встречалась с известным футболистом Криштиану Роналду. А с 2015-го до недавнего времени — с голливудским актером Брэдли Купером. В отношениях с последним Шейк родила дочку. Когда пара неожиданно рассталась, поползли слухи, что разлучницей стала знаменитая певица Леди Гага. Гнев российских пользователей Интернета, решивших защитить честь модели, вылился на поп-звезду, породив крупное вторжение русскоязычной публики в жизнь западной звезды, известное, как «Гагачат».

А вы бы хотели, чтобы девушки так же смело одевались на улицах, как Ирина?

 

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На прогулку в нижнем белье: Шейк представила смелый образ
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