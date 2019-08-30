Звездный стиль

«Стильно и элегантно»: Климова обновила гардероб в преддверии сентября

Кроме того, 41-летняя актриса посетила косметолога, записавшись на бьюти-процедуры.

«Стильно и элегантно»: Климова обновила гардероб в преддверии сентября
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Екатерина Климова обновила гардероб в преддверии сентября. Знаменитость опубликовала свежие кадры, попозировав в бежевом кожаном жилете, черной блузке с короткими рукавчиками и длинной юбке с градиентным светло-персиковым оттенком пастельной гаммы.

«Мамочки, готовы к первому сентября?! Уже решили, в чем будем ходить на родительские собрания и на школьные праздники… Всегда стильно и элегантно», — добавила актриса, охарактеризовав свой новый образ.

Кроме того, экс-супруга Гелы Месхи посетила косметолога, записавшись на бьюти-процедуры. В одном из интервью Екатерина Климова призналась, что всему наклеенному и накрашенному она предпочитает естественность и природную красоту. При этом актриса тщательно следит за своей внешностью и рационом. Будучи мамой четырех детей, она настаивает на правильном сбалансированном питании для всей семьи. Однако благодаря бабушкам в дневном меню детей во время каникул появляются шоколадки, пельмени и сосиски, против которых выступает Екатерина.

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Екатерина КлимоваЗвездный стильИгорь Петренкомода и стиль

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«Стильно и элегантно»: Климова обновила гардероб в преддверии сентября
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