Звездный стиль

Лиза Галкина показала футболку с рукавами из искусственного меха

Маленькая модница предстала в новом стильном образе.

Лиза Галкина показала футболку с рукавами из искусственного меха
Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

Социальные сети становятся своеобразным виртуальным подиумом, пользуясь которым, модницы могут продемонстрировать стильные имиджи на широкую аудиторию. Среди маленьких звезд одной из самых ярких и нарядных девочек, несомненно, является дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Неудивительно, что очаровательную Лизу одевают как куклу, но даже и она иногда удивляет подписчиков Сети нестандартными нарядами.

В Сети появилось фото, на котором малышка предстала в бледно-розовой блузе-футболке с круглым вырезом под горло и коротким рукавом из искусственного розового меха. Такого рода модели есть у итальянских брендов одежды, но в подписи не указана принадлежность вещи.

Стильным дополнением к необычной блузе стали темные джинсы, украшенные на одной брючине принтом в виде летающих бабочек.  Длинные волосы Лизы заплетены в две косички и украшены розовыми заколками в цвет наряда.

На снимке девочка стоит возле по-утреннему накрытого стола.

Скорее всего, звездное семейство собиралось завтракать, но кто-то из взрослых не смог удержаться и снял Лизу, явившуюся в столовую такой красивой и нарядной.

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Тэги:

Алла Пугачевадети звездЗвездные детиЗвездный стильЛиза ГалкинаМаксим Галкинмода и стиль

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Лиза Галкина показала футболку с рукавами из искусственного меха
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