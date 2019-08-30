Звездный стиль

50-летняя Бондарчук в мини позировала на фоне московской стройки

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука отдала предпочтение платью трендового розового оттенка.

50-летняя Бондарчук в мини позировала на фоне московской стройки
Светлана Бондарчук (Фото: Globallookpress.com)

Светлана Бондарчук устроила импровизированную фотосессию на фоне столичной стройки. В кадре 50-летняя модель предстала в мини-платье трендового розового оттенка. Образ экс-супруга режиссера Федора Бондарчука дополнила серебристыми босоножками.

«Как же я люблю розовый цвет и бесконечные московские стройки», — отметила Светлана.

Примечательно, что в комментариях под свежими фото Бондарчук отметилась и дизайнер Наталья Якимчук. Бизнесвумен выпустила свою линию купальников. Бикини от Якимчук пользуются популярностью и у музыкального продюсера Яны Рудковской.

«Ну, Света… ну!!» — отметила Наталья.

Ранее брючный костюм нежно-розового пудрового оттенка примеряла выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко. Да и тренд-аналитик Геннадий Горбачев в интервью Teleprogramma.pro подмечал, что эта палитра оказалась на пике популярности в весенне-летнем сезоне. По словам модельера, холодные оттенки пудры подходят светловолосым девушкам, а пастельная гамма — бежевые тона — идеальный вариант для брюнеток. Кроме того, дизайнер уверен, что все оттенки пудры хорошо сочетаются с белым цветом.

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Звездный стильмода и стильСветлана БондарчукТренды 2019

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50-летняя Бондарчук в мини позировала на фоне московской стройки
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