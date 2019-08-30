Звездный стиль

Яна Рудковская попрощалась с Сочи в небесно-голубом платье-сарафане

Продюсер побывала на «Новой волне» вместе с Димой Биланом.

Яна Рудковская попрощалась с Сочи в небесно-голубом платье-сарафане
Яна Рудковская/instagram.com/rudkovskayaofficial/

Амбассадор моды в русском Instagram, бизнес-леди, продюсер и светская львица, 44-летняя Яна Рудковская в очередной раз порадовала часть своих подписчиков, а у другой вызвала зависть новым стильным образом.

Яна снялась в красивых интерьерах на фоне моря и яхт в Сочи и показала новое платье, которое еще ни разу не представляла в Сети. На черноморском побережье продюсер побывала, поддерживая своего протеже Диму Билана на «Новой волне».

На фото, которое Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram, она показала красивые стройные ноги в коротком платье-сарафане небесно-голубого оттенка. Открытый наряд на бретелях с множеством оборок и замысловатой драпировкой отличается легкостью, воздушностью.

К наряду Яна подобрала розовые сандалии и голубую полукруглую небольшую сумочку в тон. Из украшений на Рудковской браслет и белые часы, украшенные камнями.

«Прощай, «Новая волна» и Сочи. Увидимся в 2020», — написала Яна почему-то по-английски в комментарии к фото. Благожелательно настроенная часть подписчиков отметила, что голубой цвет блондинке Яне очень к лицу и в таком девичьем сарафане она выглядит явно моложе своих лет.

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Яна Рудковская попрощалась с Сочи в небесно-голубом платье-сарафане
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