Кудрявцева в лимонном платье отметилась на «Новой волне»

В Сочи телеведущей стало плохо, но она нашла в себе силы, чтобы продолжить работать.

В конце августа в Сочи стартовал музыкальный конкурс «Новая волна». Он продлится неделю и завершится 29 августа. Это волнительное время не только для участников и гостей конкурса, но и для его ведущих, которым каждый день нужно учить новый текст и выступать перед публикой. Не в первый раз ведет это мероприятие Лера Кудрявцева. С собой она привезла целый чемодан роскошных нарядов.

больше по теме Кудрявцева подчеркнула стройные ноги платьем с принтом в виде черепа В таком образе телеведущая появилась на репетиции открытия фестиваля в Сочи.

Блондинка уже блистала в блестящем жакете с длинной черной юбкой и в силуэтном платье с корсетом. На репетициях она предпочитает появляться в более удобной одежде трико или платье с незамысловатым принтом. Накануне закрытия «Новой волны» она выбрала для появления на сцене яркое свободное платье лимонного цвета. Легкий наряд телеведущая дополнила широким браслетом с драгоценными камнями и босоножками на платформе.

Кудрявцева с удовольствием общалась с журналистами и выглядела радостной. Однако за день до этого на вечеринке ей стало плохо. В ресторан, где праздновал день рождения ее друг Андрей Разыграев, вызвали скорую помощь. Как оказалось, у нее поднялось давление из-за жары, которая стоит в Сочи. Возможно, что девушка перегрелась, когда загорала на пляже. Лера все же нашла в себе силы, чтобы продолжить работать.

В свободное время телеведущая отдыхает с друзьями. После плохого самочувствия на пляж она больше не ходила, но зато отправилась в горы. Свое яркое платье блондинка сменила на джинсы, полосатый пуловер и цветные кроссовки. В соцсети Кудрявцева поделилась снимком, на котором запечатлена в тумане почти на вершине горы.

«Вчера поднявшись на высоту, ощутили какое -то блаженство от единения с природой. Тишина, горы, зелень, облака — как не хватает этого в нашем бешеном ритме. Гонки, вечные гонки куда-то. Договорились следующим летом собраться компанией и рвануть в палатках с гитарой на дикую природу. Вот чтобы картошка на палках да на костре, речка и тишина », — поделилась телеведущая.

А вам какой образ Леры понравился больше?