Глюкоза вслед за Топурией облачилась в белое платье для красной дорожки

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, не могла пропустить музыкальный конкурс «Новая волна», который стартовал в Сочи 24 августа. На этом мероприятии артисты выбирают для красной дорожки свои лучшие наряды. Примечательно, что в первый день певица появилась перед публикой в концертном костюме, который представлял собой халат-кимоно.

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На этом Наталья останавливаться не стала. 28 августа накануне закрытия конкурса на коровой дорожке она вновь смогла удивить многих. В отличие от Альбины Джанабаевой и других звезд, которые пришли в черном, артистка облачилась в белое платье без бретелек и с необычной юбкой. Сзади она была длинной, а вот спереди открывала одну ногу девушки. Певица оставила волосы распущенными, а также нанесла на лицо нюдовый макияж.

Некоторые поклонники пришли в восторг от того, как выглядит 33-летняя знаменитость. «Какая красивая», «Очень элегантно», «Словно ангел», «Так мне больше нравится, чем в халате», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что ранее Кети Топурия появилась на мероприятии в белоснежном мини-платье с бахромой. Игривый наряд словно оживал, когда певица двигалась.

К слову, на этот раз вечер на «Новой волне» был посвящен премьерам. Сергей Лазарев представил свой новый трек «Я не боюсь», София Ротару — композицию «Вечные небеса», а Григорий Лепс спел дуэтом с актрисой Агнией Дитковските песню «На орбите». Также его 18-летняя дочка Ева выступила в составе группы Cosmos Girls.

А вам понравился образ Глюкозы?