Звездный стиль

Агния Дитковските выбрала платье с глубоким декольте для «Новой волны»

Актриса спела дуэтом с Григорием Лепсом, удивив публику.

Агния Дитковските выбрала платье с глубоким декольте для «Новой волны»
Агния Дитковските. фото: globallookpress.com

В конце августа в Сочи стартовал музыкальный конкурс «Новая волна». В этом году на красной дорожке звезды появлялись и в откровенных образах и в лаконичных платьях. Привлекала к себе внимание Наталья Орейро в полупрозрачном наряде, а вот Лера Кудрявцева предпочла подчеркнуть фигуру корсетным платьем. В пятый день конкурса состоялся вечер премьер. На нем выступили не только София Ротару, Лариса Долина, но и актриса Агния Дитковските.

31-летняя хрупкая брюнетка выбрала для появления на публике черное силуэтное платье с глубоким декольте и пикантным разрезом на юбке. Образ она дополнила нюдовым макияжем, а волосы оставила распущенными. Образ Агния дополнила туфлями на шпильке и с открытым носом. Она спела дуэтом песню «На орбите» вместе с Григорием Лепсом. Их выступление стало по-настоящему горячим.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит бывшая жена Алексея Чадова. Они одарили ее комплиментами: «Невероятная», «Не делай так больше, это не передать словами, как красиво», «Ты обворожительна», — высказались пользователи Сети.

К слову, выступление звездного дуэта до последнего держали в тайне. А для Лепса этот вечер стал очень особенным. Он также исполнил свой новый трек «Это стоит». Затем артист не без волнения представил публике группу Cosmos Girls. Не секрет, что в этом коллективе состоит его дочь Ева.

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Тэги:

Агния ДитковскитеАлексей ЧадовГригорий ЛепсЗвездный стильКонкурс "Новая волна"Фестиваль "Новая волна-2019"

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Агния Дитковските выбрала платье с глубоким декольте для «Новой волны»
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