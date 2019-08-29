Агния Дитковските выбрала платье с глубоким декольте для «Новой волны»

В конце августа в Сочи стартовал музыкальный конкурс «Новая волна». В этом году на красной дорожке звезды появлялись и в откровенных образах и в лаконичных платьях. Привлекала к себе внимание Наталья Орейро в полупрозрачном наряде, а вот Лера Кудрявцева предпочла подчеркнуть фигуру корсетным платьем. В пятый день конкурса состоялся вечер премьер. На нем выступили не только София Ротару, Лариса Долина, но и актриса Агния Дитковските.

больше по теме Агния Дитковските в нижнем белье и шубе снялась в новой фотосессии Актриса продемонстрировала свою стройную фигуру на пикантных снимках.

31-летняя хрупкая брюнетка выбрала для появления на публике черное силуэтное платье с глубоким декольте и пикантным разрезом на юбке. Образ она дополнила нюдовым макияжем, а волосы оставила распущенными. Образ Агния дополнила туфлями на шпильке и с открытым носом. Она спела дуэтом песню «На орбите» вместе с Григорием Лепсом. Их выступление стало по-настоящему горячим.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит бывшая жена Алексея Чадова. Они одарили ее комплиментами: «Невероятная», «Не делай так больше, это не передать словами, как красиво», «Ты обворожительна», — высказались пользователи Сети.

К слову, выступление звездного дуэта до последнего держали в тайне. А для Лепса этот вечер стал очень особенным. Он также исполнил свой новый трек «Это стоит». Затем артист не без волнения представил публике группу Cosmos Girls. Не секрет, что в этом коллективе состоит его дочь Ева.

А вам понравился наряд Дитковските?