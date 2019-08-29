Звездный стиль

Лариса Долина в блестящем костюме появилась на публике

Певица выступила для гостей мероприятия в Сочи.

Лариса Долина в блестящем костюме появилась на публике
Лариса Долина. фото: globallookpress.com

24 августа в Сочи стартовал конкурс «Новая волна». Ведущими музыкального мероприятия стали Лера Кудрявцева и Андрей Малахов. На протяжении недели на красной дорожке артисты блистали в своих лучших нарядах. Успела отметиться на конкурсе Наталья Орейро, которая спела свои хиты для участников и гостей мероприятия, а также накануне закрытия черноморское побережье посетили такие артистки, как София Ротару и Лариса Долина.

На ковровой дорожке 63-летняя джазовая певица появилась в эффектном образе. Долина облачилась в необычный черный костюм из переливающейся ткани. Брюки и водолазка поблескивали в свете софитов, а кардиган подчеркнул роскошное декольте звезды. Волосы она собрала в хвост. К слову, локоны были ниже поясницы. Похоже, что звезда прибегла к популярной процедуре наращивания волос. А вот макияж Лариса Александровна сделала неброский с акцентом на глазах.

В этом стильном костюме певица поднялась на сцену и выступила для публики. Зал встретил артистку бурными овациями. К слову, Долина не в первый раз посетила «Новую волну». В прошлом году она также порадовала всех своим выступлением. Стоит отметить, что артистка не часто выходит в свет. Этим летом она отдохнула в США с семьей. Поклонники считают, что певица похудела и похорошела за последние месяцы.

Лариса Долина в Сочи. фото
Лариса Долина в Сочи. фото: instagram.com/stories/newwave_official/

Напомним, что музыкальный конкурс завершится 29 августа. В этот день будет объявлен победитель. Им окажется один из 13 исполнителей, которые приехали в Сочи из разных стран.

А вам нравится новый образ Долиной?

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Тэги:

Звездный стильКонкурс "Новая волна"Лариса ДолинаФестиваль "Новая волна-2019"

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Лариса Долина в блестящем костюме появилась на публике
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