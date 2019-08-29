Звездный стиль Как выглядит квартира Алибасова, за ремонт которой он заплатил 2,5 млн долларов
Звездный стиль

Как выглядит квартира Алибасова, за ремонт которой он заплатил 2,5 млн долларов

Мария Горская

Портал Teleprogramma.pro собрал фотографии странного жилища основателя группы «На-на».

О «странностях» продюсера Бари Алибасова в отечественном шоу-бизнесе давно уже рассказывают сказки и слагают легенды. Даже в самом начале истории с «Кротом» некоторые люди говорили, что помешанный на пиаре 72-летний артист ради привлечения внимания к себе и своей группе «На-на» мог сделать что угодно — от добровольного распития средств для прочистки труб до рождения еще одного ребенка с помощью суррогатной матери.

Вот и девятикомнатная квартира Алибасова в Мерзляковском переулке в самом центре Москвы отличается своей яркостью и неординарностью. В 2011 году в хоромах продюсера случился сильный пожар, после чего он сделал там шикарный ремонт, стоимость которого в итоге составила примерно 2,5 миллиона долларов. Множество диких цветов и форм, обилие глянца и странных элементов декора простому человеку будет резать глаз и не дадут расслабиться, но Бари Каримович чувствует себя в такой обстановке вполне комфортно.

Портал Teleprogramma.pro собрал фотографии любимого жилища Бари Алибасова и хотел бы узнать ваше мнение о вкусе продюсера.

Квартира Бари Алибасова. Фото
Фото: Гусейнов Виктор / КП

«На-на» много не бывает. В квартире Алибасова этих ребят можно увидеть даже на полу. Интересно, а приятно ли участникам группы осознавать, что по их фотографии каждый день кто-то ходит?

Квартира Бари Алибасова. Фото
Фото: Гусейнов Виктор / КП

Ремонт в квартире продюсера включал в себя создание зон разного цвета с оригинальными решениями в области освещения.

Квартира Бари Алибасова. Портрет хозяина на стене. Фото
Автор: Гусейнов Виктор / КП

Конечно же, в квартире Алибасова присутствуют картины. В этом скромном уголке у окна он пристроил себя любимого.

Квартира Бари Алибасова. Фото
Автор: Гусейнов Виктор / КП

Одна из зон в квартире — черно-белая, с «зеброй» на полу и в фактуре шкафов.

Квартира Бари Алибасова. Белая комната. Красная гитара. Фото
Автор: Гусейнов Виктор / КП

Такие необычные инсталляции на тему музыки можно увидеть разве что в квартире руководителя «На-на».

Квартира Бари Алибасова. Огромная кровать. Черно-белая комната. Фото
Автор: Фролов Михаил / КП

Спит Алибасов на необычной кожаной кровати, уходящей в потолок.

Квартира Алибасова. Золотой туалет, унитаз. Фото
Фото: Гусева Евгения / КП

«Сердце» квартиры Алибасова — золотой санузел, в котором всё, включая биде и писсуар, искрится и сверкает.

Квартира Алибасова. Кухня. Фото
Фото: Фролов Михаил / КП

Оранжевый и черный — сочетание цветов, которое Бари выбрал для своей кухни. Кому-то квартира Алибасова кажется обставленной безвкусно, даже несмотря на астрономическую сумму, в которую вся эта «красота» ему обошлась.

Квартира Алибасова. Зеленый диван. Фото
Фото: Гусейнов Виктор / КП

А вот и знакомый нам диванчик, на котором Бари Каримовичу делали промывание после отравления «Кротом».

Квартира Алибасова. Продюсер и статуэтка собачки. Фото
Автор: Фролов Михаил / КП

В доме можно увидеть немало предметов декора, вроде этого существа, похожего на помесь левретки с уткой. Кстати, странно, что это пёс, а не фарфоровая копия кота Чучи.

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Бари Алибасовдизайн интерьераКвартира Бари Алибасова

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Как выглядит квартира Алибасова, за ремонт которой он заплатил 2,5 млн долларов
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