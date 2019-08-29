Как выглядит квартира Алибасова, за ремонт которой он заплатил 2,5 млн долларов

Портал Teleprogramma.pro собрал фотографии странного жилища основателя группы «На-на».

О «странностях» продюсера Бари Алибасова в отечественном шоу-бизнесе давно уже рассказывают сказки и слагают легенды. Даже в самом начале истории с «Кротом» некоторые люди говорили, что помешанный на пиаре 72-летний артист ради привлечения внимания к себе и своей группе «На-на» мог сделать что угодно — от добровольного распития средств для прочистки труб до рождения еще одного ребенка с помощью суррогатной матери.

Вот и девятикомнатная квартира Алибасова в Мерзляковском переулке в самом центре Москвы отличается своей яркостью и неординарностью. В 2011 году в хоромах продюсера случился сильный пожар, после чего он сделал там шикарный ремонт, стоимость которого в итоге составила примерно 2,5 миллиона долларов. Множество диких цветов и форм, обилие глянца и странных элементов декора простому человеку будет резать глаз и не дадут расслабиться, но Бари Каримович чувствует себя в такой обстановке вполне комфортно.

Портал Teleprogramma.pro собрал фотографии любимого жилища Бари Алибасова и хотел бы узнать ваше мнение о вкусе продюсера.

«На-на» много не бывает. В квартире Алибасова этих ребят можно увидеть даже на полу. Интересно, а приятно ли участникам группы осознавать, что по их фотографии каждый день кто-то ходит?

Ремонт в квартире продюсера включал в себя создание зон разного цвета с оригинальными решениями в области освещения.

Конечно же, в квартире Алибасова присутствуют картины. В этом скромном уголке у окна он пристроил себя любимого.

Одна из зон в квартире — черно-белая, с «зеброй» на полу и в фактуре шкафов.

Такие необычные инсталляции на тему музыки можно увидеть разве что в квартире руководителя «На-на».

Спит Алибасов на необычной кожаной кровати, уходящей в потолок.

«Сердце» квартиры Алибасова — золотой санузел, в котором всё, включая биде и писсуар, искрится и сверкает.

Оранжевый и черный — сочетание цветов, которое Бари выбрал для своей кухни. Кому-то квартира Алибасова кажется обставленной безвкусно, даже несмотря на астрономическую сумму, в которую вся эта «красота» ему обошлась.

А вот и знакомый нам диванчик, на котором Бари Каримовичу делали промывание после отравления «Кротом».

В доме можно увидеть немало предметов декора, вроде этого существа, похожего на помесь левретки с уткой. Кстати, странно, что это пёс, а не фарфоровая копия кота Чучи.

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