Звездный стиль

Костюм или майка? Фоменко попросил у подписчиков совет по стилю

Шоумен собирается на презентацию собственной книги.

Костюм или майка? Фоменко попросил у подписчиков совет по стилю
Николай Фоменко написал книгу. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известный музыкант и шоумен Николай Фоменко похвастался в Instagram синим костюмом, который был сшит в ателье специально для него. 57-летний артист спросил у своих поклонников, явиться ли ему на презентацию своей книги в этом наряде или, как обычно, прийти в майке и кроссовках.

Многие подписчики радиоведущего высказались за костюм, хотя некоторые считают, что Фоменко останется неподражаем в любой одежде.

«Николай, вы мужчина авторитетный, уже не мальчик. Какая майка? Книгу же не Билан презентует», — высказался один из комментаторов.

Добавим, что в этом году у артиста вышла книга «Николай Фоменко. Афоризмы и анекдоты». В нее вошли шутки, которые звучат в эфире его собственной юмористической Интернет-радиостанции. Это его первое печатное произведение.

А что бы вы посоветовали надеть артисту?

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Звездный стилькостюмНиколай Фоменконовая книга

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Костюм или майка? Фоменко попросил у подписчиков совет по стилю
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