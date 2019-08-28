Звездный стиль

Гагарина в стильном образе предстала на съемках шоу «Голос»

Певица отметила, что сама подбирает себе наряды.

Гагарина в стильном образе предстала на съемках шоу «Голос»
Полина Гагарина. фото: globallookpress.com

Не так давно стартовали съемки шоу «Голос. 60+», а вскоре стало известно, что утвержден состав жюри и для восьмого сезона классического шоу «Голос». На этот раз Валерий Сюткин впервые сядет в красное кресло. Также наставниками стали Сергей Шнуров, Константин Меладзе, которые уже были в этой роли, а также в третий раз участвует в шоу Полина Гагарина. Она оказалась самой опытной среди коллег.

Гагарина назвала свое участие в «Голосе-8» настоящим испытанием. В конце августа она приступила к съемкам шоу. В первый день в студии певица появилась в алом платье с круглым декольте и флисовой юбкой. Похоже, что Полина решила подбирать наряды в тон креслу.

Полина Гагарина на шоу «Голос». фото: instagram.com/gagara1987

Позже артистка переоделась. Для очередного появления на съемках она облачилась в белые сапоги и красное платье свободного кроя с длинными рукавами и асимметричной юбкой. Волосы Гагарина собрала в хвост, а к обуви подобрала сумку в тон через плечо и модные солнцезащитные очки.

«День 2. Желаю всем участникам сегодня удачи!», — написала она в соцсети.

Поклонники пришли в восторг от стильного образа звезды. Один из подписчиков поинтересовался, кто ей подбирает наряды. «Сама. Люблю одеваться», — ответила певица. Пользователи Сети похвалили девушку. «Прекрасно получается! Причём совершенно в разных стилях», «Ну какая, просто невероятная», «Красный вам идет», «Космическая леди!», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Гагарина любит удобную и лаконичную одежду для повседневной жизни. А вот на сцене она чаще всего появляется в мини-платьях, расшитыми пайетками или блестками. Также артистка не раз выбирала романтичные образы, шифоновые платья или с гороховым принтом.

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Гагарина в стильном образе предстала на съемках шоу «Голос»
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