Не по возрасту: Рудковскую раскритиковали за слишком короткое платье

Яна Рудковская не так давно столкнулась с тем, что поклонники стали критиковать ее за использование фотошопа. Они заподозрили, что на снимках продюсер удлиняет себе ноги, чтобы казаться выше. Сама светская львица заверила, что это неправда. Все, что она делает, это подбирает правильные ракурсы. Однако блондинка заметила, что посты, где она демонстрирует свои ноги, набирают гораздо больше лайков.

По этой причине Яна теперь не упускает возможности продемонстрировать свою фигуру во всей красе. На конкурсе «Новая волна» в Сочи она накануне в четвертый раз появились в мини-платье. Ранее она надевала атласный наряд с акцентом на талии, изумрудное платье и даже сверкающее от Dior. На четвертый день конкурса Рудковская выбрала для ковровой дорожки очередное короткое платье, на этот раз черного цвета, без бретелек и с атласным поясом на талии.

Волосы светская львица предпочла оставить распущенными, дополнив образ босоножками на шпильке, часами и чокером. В соцсети она поделилась видео с зоны для фотосессий. Одни поклонники в очередной раз восхитились фигурой 44-летней знаменитости, а другие стали критиковать Яну то за походку, то за неудачную прическу.

«Срочно менять стилиста! Ноги не помогли!», «Очень хорошо выглядите, только вот укладка дурацкая», «Платье красивое, но не по возрасту», «Что за неуклюжее топтание с ноги на ногу?», «Какая бы ни была красивая фигура, все-таки нужно учитывать и возраст», — прокомментировали пост подписчики.

А вам нравится новое платье Рудковской?