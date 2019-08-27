Супергерой, ковбой и ниндзя: в каких образах звезды пришли на MTV Video Music Awards

В этой подборке портала Teleprogramma.pro вы увидите мужчин в туфлях на каблуке, а девушек — в спортивных костюмах.

В ночь на вторник, 27 августа, в США состоялась 35-я церемония MTV Video Music Awards, во время которой знаменитые исполнители получили награды за лучшие видеоклипы. В юбилейный год местом проведения стал спортивный комплекс Пруденшал-центр в Ньюарке (штат Нью-Джерси. — Прим. ред.). Портал Teleprogramma.pro рассмотрел наряды знаменитых победителей, номинантов и гостей мероприятия вместе с бьюти-блогером Лилианой Мамотиной.

Мисси Эллиот в спортивном костюме

«Я понимаю, что уже не первый год уличный стиль пользуется популярностью, но границы должны быть: где он допустим, а где нет. Ну разве можно выходить на ковровую дорожку в спортивном костюме? Да, он не от Adidas, не спортивный от начала до конца, но по факту это мало что меняет. Неудачный выбор Мисси Эллиот для выхода, тем более, за наградой».

Lil Nas X в образе ковбоя

«В Америке очень развит стиль кантри, поэтому ковбойская одежда на исполнителях музыки кантри выглядит также обыденно, как ее отсутствие на Ким Кардашян (американская светская львица. — Прим. ред.). Но Lil Nas X — рэпер. Певец явно хотел привлечь к себе внимание и у него это получилось — образ в тотально красном цвете с желтой вышивкой на контрасте меня пугает. Неуместно».

J Balvin в костюме толстяка

«Когда увидела этот образ, то первым дело полезла в интернет, чтобы уточнить параметры исполнителя. Оказывается, у колумбийца вполне спортивные пропорции: рост 178 см, вес 79 кг. Зачем намерено себя уродовать? Обсуждать стиль не вижу смысла, потому что его здесь нет».

Биби Рекса — королева воинов

«У Биби воинственный образ — собранные волосы, броский макияж и платье. Плетение корсета похоже на одеяние Зены — королевы воинов. Но больше всего мне не нравится асимметрия кроя — он подчеркивает полноту певицы».

Bad Bunny в костюме агента спецслужб

«Если бы Bad Bunny вышел бы в этом костюме во время своего шоу, то вопросов бы к нему не было: публика любит эпатаж. Но пуэрториканский исполнитель погорячился, выбрав столь спорный образ на ковровую дорожку. От кого он прячет лицо под желтыми очками и высоким горлом водолазки? Что у него в рюкзаке за спиной? В общем, это больше похоже на одежду агента спецслужб».

Лиззо в вульгарном платье

«Это просто вульгарно! Лиззо всего 31 год, поэтому по логике вещей она вполне может позволить себе глубокое декольте, но все же стоит отталкиваться не только от возраста, но и от особенностей фигуры. Американке нужны платья с максимально закрытым верхом. Пайетки и перья еще больше усиливают ощущение вульгарности».

Джонатан Ван Несс в женском наряде

«После того, как я увидела, как выглядит визажист Кайли Дженнер (сестра Ким Кардашян. — Прим. ред.) Ариэль Техад, меня ничем не удивить. Ну можно сейчас в Америке мужчинам наряжаться, как женщины. Может они думали так: женщины веками «отжимали» у нас наряды — брюки, камзолы, жакеты, ботинки и т.д. — пора и нам оторваться. Может, но для русского менталитета туфли, клатчи и женские накидки еще на представители сильного пола еще долго будут оставаться непривычной экзотикой».

Эйва Макс в костюме супергероя

«Эйва Макс — девушка с очень нежной, эльфийской внешностью. Представляете, как круто подчеркнуло бы ее женственность и стройность классическое платье в пол, скажем, лавандового оттенка? Суперогейский костюм не по случаю, а громоздкие ботинки визуально утяжеляют и без того тяжелый образ».

Пеппа (Peppa) в кружевах и леопарде

«Анималистичные принты (принты, имитирующие шкуры африканских животных. — Прим. ред.) сейчас в моде, но подобный жакет требует сдержанности и элегантности в остальных элементах образа. На американской звезде Пеппе (Peppe) мы видим кружевные чулки и лиф и короткие шорты. Все вместе смотрится слишком вызывающе».

Николь Коко Остин забыла одеться

«Американская модель Николь Коко Остин опровергает аксиому, что у моделей есть прирожденное чувство стиля. Это не платье, это кружевная рубаха под платье. Безусловно, Николь к 40 годам сохранила прекрасную фигуру — идеальные песочные часы — но зачем ее так открыто демонстрировать? Этот наряд не заслуживает похвалы».

Какой из образов звезд вам не понравился больше всего? Пишите свое мнение в комментариях!