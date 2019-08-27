Звездный стиль

Сестры Михалковы предстали в стильных образах на фотосессии

Некоторые поклонники восхитились черно-белыми снимками.

Сестры Михалковы предстали в стильных образах на фотосессии
Анна и Надежда Михалковы. фото: instagram.com/nadiamixalkova/

Как известно, у режиссера Никиты Михалкова есть две дочери, которые тоже связали свою жизнь с кинематографом. Старшая Анна в свои 45 лет имеет двух взрослых сыновей и шестилетнюю дочку Лидию. Актриса прекрасно ладит со своей младшей сестрой Надеждой, которая растит дочку Нину и сына Ивана. Они часто вместе ездят в отпуск и присматривают за наследниками друг друга, когда это нужно.

Недавно сестры объединились ради модной фотосессии. Они примерили стильные образы для черно-белой съемки. На одном из кадров Надежда позировала в белом платье и жакете. Она сидела на стуле, положив босые ноги на стол. Волосы девушки были слегка завиты. Им придали объем с помощью средства для укладки. Позади на подоконнике сидела Анна в платье. Она держала в руках стационарный телефон. Ей сделали объемную прическу в стиле 60-х годов.

Некоторые поклонники пришли в восторг от атмосферного снимка. «Хочется воскликнуть голосом героини Лии Ахеджаковой Веры: „Отпад!“», «Если объединяются две сестры — никакие проблемы не страшны. Красиво и содержательно!», «Какие вы разные и как вы здорово дополняете друг друга! Стильно и очень со вкусом!», «Так стильно, абсолютно по-французски!», «Просто восторг и вааауууу!», — прокомментировали пост подписчики.

На других фото Надежда уже позировала в черном силуэтном платье с ниспадающими плечиками, а ее сестра была облачена в тренч. По мнению некоторых подписчиков, фотографу Данилу Головкину удалось передать неповторимый характер каждой девушки. Стоит отметить, что этот фотограф работал ранее с такими знаменитостями, как Эдриан Броди, Энни Лейбовиц и Наоми Кэмпбелл.

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Анна Михалковазвездные семьимодная фотосессияНадежда Михалкова

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Сестры Михалковы предстали в стильных образах на фотосессии
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