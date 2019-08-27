Невестка Пугачевой заговорила о комфорте, надев эластичные джинсы

22-летняя Алена Краснова не скрывает: она отдает предпочтение качественной и практичной одежде на каждый день. Так, для новой фотосессии невестка Алла Пугачевой примерила эластичные джинсы, заговорив о комфорте.

«В них очень комфортно двигаться, хорошо подчеркивают фигуру и при этом не стесняют движений», — отметила Алена.

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Свой образ супруга музыканта Никиты Преснякова дополнила клетчатой фланелевой рубашкой, которая, по словам модели, сохраняет тепло и дает коже дышать. Не забыла Краснова и о замшевых горчичных полусапожках на небольшом каблуке.

«Отличный теплый образ для холодного времени года», — добавила возлюбленная Никиты Преснякова.

После дубайских каникул невестка Аллы Борисовны жаловалась на прохладную и дождливую московскую погоду. Напомним, что внук Примадонны вместе с Аленой отметил вторую годовщину свадьбы. Молодые люди поженились в июле 2017 года. Ранее супруга Никиты Преснякова сетовала на то, что ее часто спрашивают о появлении детей. Сама Краснова пока не готова уходить в декрет и обзаводиться потомством, впрочем, как и ее муж.