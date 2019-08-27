Звездный стиль

«Какая молоденькая»: Утяшева оценила образ 50-летней Бондарчук

Супруга шоумена Павла Воли сделала комплимент бывшей возлюбленной Федора Бондарчука.

«Какая молоденькая»: Утяшева оценила образ 50-летней Бондарчук
Светлана Бондарчук (Фото: Globallookpress.com)

Супруга резидента Comedy Club Павла Воли не оставила без внимания снимок 50-летней Светланы Бондарчук в клетчатом жакете «мышиного» оттенка. Свой образ модель дополнила рюкзаком и дизайнерской обувью. Экс-возлюбленная режиссера Федора Бондарчука устроила импровизированную фотосессию в городской тематике, отказавшись от статичных кадров. Фотограф запечатлел Светлану в движении, когда она переходила улицу. И судя по геолокации, знаменитость направлялась к Патриаршим прудам.

Примечательно, что образ Светланы Бондарчук оценила и Ляйсан Утяшева. Ведущая шоу «Танцы» сделала комплимент модели, отметив его фигуру и внешность.

«Какая тоненькая и молоденькая. Умничка!!» — добавила супруга Павла Воли.

Светлана Бондарчук примерила клетчатый жакет для прогулки (Фото: Instagram.com/a030aa)

Делясь секретами макияжа, в одном из интервью Светлана Бондарчук призналась, что не проводила никаких экспериментов с волосами. Кроме того, готовясь к светскому мероприятию или съемкам, модель наносит минимум косметики. По словам Светланы, у нее всегда был свой стиль. Так, экс-супруга режиссера предпочитает подводить глаза черным или цветным — темно-серым или синим карандашом. На губы Светлана обычно наносит перламутровую помаду холодного оттенка, делая акцент на темных бровях.

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Звездный стильЛяйсан УтяшеваСветлана БондарчукстройностьФигура

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«Какая молоденькая»: Утяшева оценила образ 50-летней Бондарчук
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