Звездный стиль

Рудковская выбрала сверкающее мини-платье Dior для «Новой волны»

Продюсер продолжает подчеркивать стройные ноги ультракороткими нарядами.

Рудковская выбрала сверкающее мини-платье Dior для «Новой волны»
Яна Рудковская. фото: globallookpress.com

Яна Рудковская не скрывает, что много работает над собой, чтобы в 44 года выглядеть свежо и молодо. Не так давно она призналась, что работает над созданием собственной линейки по уходу за кожей. Мало кто знает, что по образованию продюсер окончила университет по специализации аппаратная и лечебная косметология. Ко всему прочему, светская львица очень любит стильно одеваться. В ее гардеробе можно найти наряд от самых известных модельеров.

В августе Яна приехала на конкурс «Новая волна» в Сочи, чтобы поддержать своего подопечного Диму Билана, который выступил с ярким номером. Приезд на это мероприятие также дал повод, чтобы «выгулять» новые наряды. Примечательно, что в последнее время продюсер стала отдавать предпочтение мини-платьям, демонстрируя свои стройные ноги. В третий раз на конкурсе блондинка сделала выбор в пользу короткого наряда.

26 августа на красной дорожке Рудковская появилась в серебристом мини-платье, сверкающем в лучах софитов, от Dior. Образ она дополнила босоножками в тон и клатчем того же бренда. Волосы на этот раз светская львица собрала в пучок, оставив прядь у лица. Еще недавно поклонники критиковали Яну за то, что она носит мини, и подозревали, что свои ноги звезда удлиняет в фотошопе. Теперь многие вдохновляются тем, что в столь зрелом возрасте продюсер обладает стройной фигурой, которую не боится показывать.

«Яна, спасибо, что являетесь трендсеттером, и мы можем теперь тоже носить мини (мы в смысле, которым 17 в душе)», «Я тоже именно это хотела написать! Идя на работу, словила себя на мысли: не слишком ли короткая юбка? В мои не 30), вспомнила вас — и сомнений не осталось — не слишком», «Ну ведь шикарная женщина, ну как не восхищаться », — прокомментировали пост подписчики. Многим светская львица ответила лично. Она призналась, что ей еще есть над чем работать.

А вам понравилось новое платье Яны?

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Рудковская выбрала сверкающее мини-платье Dior для «Новой волны»
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