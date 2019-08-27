Звездный стиль

Хайди Клум появилась на MTV Video Music Awards в рисковом мини

46-летняя топ-модель выбрала короткое черное платье с декольте.

Хайди Клум появилась на MTV Video Music Awards в рисковом мини

Хайди всегда умела привлекать внимание, на то она и модель… Вот и в этот раз, на красной дорожке MTV Video Music Awards, Клум появилась в мельком черном платье с пайетками. И не прогадала!

Наряд подчеркнул и без того длинные ноги манекенщицы, а глубокий вырез — красивую линию декольте. Образ девушка дополнила черными босоножками на шпильках.

Зрители заметили, как сильно похорошела Хайди за последнее время. Видимо, не обманывала звезда, когда говорила, что лучший способ хорошо выглядеть — это влюбиться. Она же, к слову, только недавно вернулась из медового месяца с молодым мужем -гитаристом группы Tokio Томом Каулицем.

Заметили на премии и супермоделей Беллу и Джиджи Хадид. Тейлор Свифт в удлиненном цветном пиджаке в стиле Versace и Карди Би. Выбор в пользу «голых» платьев сделали Элисон Бри, Холзи, Quin и Джази Амра.

Что же до номинаций не модных, а музыкальных, то главную награду за лучший клип получила Тейлор Свифт с «You Need to Calm Down».Билли Айлиш признана «прорывом года», а вот лучшей певицей вновь стала Ариана Гранде.

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MTV VMA 2019Билли Айлишзвездные образыТейлор СвифтХайди Клум

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Хайди Клум появилась на MTV Video Music Awards в рисковом мини
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