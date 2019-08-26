Пляжный стиль: Гришаева предстала в летнем образе в Каннах

Нонна Гришаева предпочла провести это лето с семьей. Она гуляла в Италии с мужем Александром Нестеровым и рыбачила в Финляндии вместе с сыном Ильей. А вот в Одессу актриса попасть не смогла, чтобы навестить 23-летнюю дочку Анастасию. Однако это не сильно расстроило женщину. Тем более, что в августе они все же встретились, но уже в Ницце. Актриса с наследницей успели побывать на фестивале Русского искусства, а также пошопились на барахолке.

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На отдыхе Нонна демонстрирует безупречный вкус в одежде. Для прогулок она выбирает легкие, но элегантные платья. Так на днях в порту актриса прогулялась в наряде с запахом и с геометрическим рисунком. Образ она дополнила серебристыми босоножками, а на голову повязала платок. Дочка звезды предпочла облачиться в белые бриджи и приталенную блузку без бретелек.

Как оказалось, даже на пляже можно выглядеть элегантно. Гришаева по французском побережье появилась в слитном черном купальнике с глубоким декольте. Она дополнила его легким пляжным халатом с анималистическим принтом и шляпкой с небольшими полями. Поклонники восхитились образом артистки. Они одарили ее множеством комплиментов.

«Нонна вы классная!», «Ноночка, прекрасно выглядишь!», «Мэри Поппинс на отдыхе!», «Дама в шляпе». «Модель. Восхищаюсь!», «Нонушка, сама грация», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что в июле Гришаевой исполнилось 48 лет. Однако она выглядит моложе многих своих коллег. Отметим, что после вторых родов артистка полностью отказывалась от макаронных изделий, а также почти перестала есть хлеб с маслом и сладкое. От колбас и других мясных изделий Нонна отказалась еще раньше. Это помогает ей оставаться в форме.

А вам понравился пляжный образ звезды?