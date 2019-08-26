Звездный стиль

Словно русалка: Варум подчеркнула фигуру юбкой-макси с пайетками

Певица вместе с мужем Леонидом Агутиным посетила «Новую волну».

Словно русалка: Варум подчеркнула фигуру юбкой-макси с пайетками
Анжелика Варум. фото: globallookpress.com

Анжелика Варум в последнее время редко выходит в свет. Однако она не могла пропустить фестиваль «Новая волна» в Сочи, который организовывает Игорь Крутой. В этом году на черноморском побережье собрались «сливки» российского шоу-бизнеса: Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым, Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан и другие артисты. 25 августа концерт в рамках мероприятия был посвящен творчеству Крутого.

На ковровой дорожке Варум появилась в одиночестве, но она смогла привлечь к себе внимание с помощью эффектного наряда. Певица была облачена в белую атласную блузку и юбку-макси, сделанную из крупных пайеток цвета морской волны. Волосы артистка элегантно уложила и сделала неброский макияж.

Многие поклонники пришли в восторг от необычного образа Анжелики. Многие сравнили ее с русалкой. «Девочка всегда с обворожительной улыбкой», «Красавица! Королева! Загляденье», «Какая красавица», «Такая классная юбка», «Словно помолодела», — стали обсуждать певицу в Сети. Во время фестиваля артистка с удовольствием сфотографировалась с Киркоровым и ни Лорак. Скучать ей было некогда в приятной компании.

К слову, позже на репетиции неизвестный заснял Варум, которая стояла у сцены в футболке и штанах свободного кроя. В этот момент ее нежно обнимал муж. Поклонники отметили, что супруги выглядели очень счастливыми. Стоит напомнить, что концерт в рамках фестиваля, который состоится вечером 26 августа, будет посвящен юбилею Варум. В этом году ей исполнилось 50 лет.

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Анжелика ВарумЗвездный стильЛеонид АгутинФестиваль "Новая волна-2019"

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Словно русалка: Варум подчеркнула фигуру юбкой-макси с пайетками
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