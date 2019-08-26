Кудрявцева позировала в розовом купальнике на пляже в Сочи

Лера Кудрявцева ведет не только телепередачи, но часто становится ведущей концертов и различных премий. В этом году она не в первый раз приехала на фестиваль «Новая волна» в Сочи. 48-летняя блондинка стала ведущей вместе с Андреем Малаховым. За первые дни пребывания на черноморском побережье она успела сменить несколько нарядов, от спортивного трико до платья с черепом. Курортный город встретил гостей фестиваля жаркой погодой, поэтому многие в перерывах между работой ходят на пляж.

больше по теме Кудрявцева подчеркнула стройные ноги платьем с принтом в виде черепа В таком образе телеведущая появилась на репетиции открытия фестиваля в Сочи.

Так сделала и Лера. В соцсети она поделилась снимком, на котором запечатлена на песчаном побережье в розовом закрытом купальнике. Телеведущая позировала в стильных солнцезащитных очках, собрав волосы в хвост. Рядом с ней сидели ее друзья. Девушка наблюдала за отдыхающими и продавцами кукурузы, иногда снимая происходящее на видео.

«Очень люблю уютных и комфортных людей рядом . С недавнего времени просто отсекаю от себя все „ненужности“», — призналась Кудрявцева.

Многие поклонники отметили, что поступают также. Они также не упустили возможности, сделать телеведущей комплимент. «Ну нельзя быть такой красоткой! Это не лесть, это правда», «Лерочка, вы прелесть», «Правильно делаете», «Красивый купальник!!! А вы, Лера, красавица!!!», «Правильно! С такой красоткой должны сидеть только достойные ! Я за красоту!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в Сочи съехались почти все звезды отечественного шоу-бизнеса. Уже порадовали своим выступлением гостей фестиваля Светлана Лобода, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, Дима Билан и другие артисты. «Новая волна» продлиться до 29 августа. По возвращению в Москву Кудрявцева приступит к съемкам новых выпусков телепередач «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Ранее она успела отдохнуть с семьей в Майами, Сингапуре и не только. К слову, в отпуске телеведущая уже примеряла свой яркий купальник.

А вам нравится фигура Леры, которая в прошлом году родила дочку?