Звездный стиль

Джей Ло нарядилась в кожу на премьеру «Стриптизерш»

Платье баклажанного цвета 50-летняя актриса дополнила модным кожаным беретом.

Джей Ло нарядилась в кожу на премьеру «Стриптизерш»
https://www.instagram.com/jlo/

Чувству стиля невесты Алекса Родригеса можно завидовать бесконечно. Джей Ло удивительным образом может носить меха летом, купальники зимой, наряжаться во все цвета радуги и при этом оставаться признанной «иконой стиля».

Дизайнеры выстраиваются в очередь, чтобы предложить актрисе свое творение. Ведь, если в платье появится Лопес, значит, успех бренду уже обеспечен.

На этот же раз на премьере «Стриптизерш» красотка выгуляла кожаное платье. Наряд темно баклажанного цвета Джен дополнила золотыми туфлями на каблуке. Заметны были и броские металические браслеты на запястье звезды.

Забавно, что любая другая актриса выглядела бы в таком одеянии нелепо. Но Лопес в очередной раз удалось приковать к себе внимание всех фотографов. К тому же, Дженнифер так улыбалась, что у нее просто не оставалось шанса остаться незамеченной.

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Джей Ло нарядилась в кожу на премьеру «Стриптизерш»
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